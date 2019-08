Waterworld/ Video, su Italia 1 il film con Kevin Costner (oggi, 17 agosto 2019)

Il 17 agosto andrà in onda alle 21.20 su Italia 1 Waterworld. Un film di fantascienza del 1995, diretto dal regista statunitense Kevin Reynolds, interpretato e coprodotto da Kevin Costner. Un’opera cinematografica ricca di effetti speciali, scritta da Peter Rader e David Twohy, che vede ancora una forma confermato il sodalizio artistico tra il regista Reynolds e l’attore Kevin Costner, che hanno lavorato insieme in Fandango e Robin Hood – Principe dei ladri. Nel cast sono presenti: Michael Jeter, Jeanne Tripplehorn, Dennis Hopper, Tina Majorino e Gerard Murphy.

La trama di Waterworld

Waterworld è ambientata in un futuro post apocalittico, in cui i ghiacciai si sono sciolti e hanno coperto la Terra, facendo piombare le popolazioni sopravvissute in una vita medievale. La storia racconta le vicissitudine di un mutante, in cerca di zone di terra all’interno di un mondo sommerso di acqua. Mariner (Kevin Costner) è un avventuriero metà uomo e metà pesce, che veleggia sulla grande distesa di acqua che contraddistingue il pianeta a bordo del suo trimarano e vive di baratti, costretto a difendersi non solo dagli altri mutanti ma anche dagli abitanti di un atollo artificiale che cercano di catturarlo. Durante il suo girovagare arriva in una città-atollo galleggiante, qui incontra Helen (Jeanne Tripplehorn), e la piccola Enola (Tina Majorino). Il mutante scopra che la bambina ha tatuata sulla schiena una mappa che secondo la leggenda, indica la strada per trovare Dryland, l’unica parte di terraferma rimasta sul pianeta. Nel frattempo sull’ atollo arrivano gli Smokers, dei pirati violenti e feroci, che si muovono a bordo di natanti a motore, comandati da Diacono (Dannis Hopper). Obiettivo di questi pirati è quello di rapire Enola. Mariner difenderà le due donne e cercherà con loro di trovare Dryland.

Il trailer





© RIPRODUZIONE RISERVATA