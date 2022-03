Wendy Kay: Soleil eliminata, è polemica!/ “Non si riesce a votare, senza scrupoli”

Wendy Kay, mamma di Soleil Sorge: polemica sul televoto flash

Soleil Sorge è stata eliminata dal Grande Fratello Vip. A una settimana dalla finalissima del 14 marzo, dopo 47 punatte, l’influencer italo-americana ha dovuto varcare la porta rossa, dopo aver perso al televoto flash contro Davide Silvestri (eletto terzo finalista dopo Delia Duran e Lulù Selassié). L’eliminazione di Soleil, assoluta protagonista della sesta edizione del GF Vip, ha lasciato l’amaro in bocca a molti, soprattutto a mamma Wendy Kay. La madre di Soleil, infatti, sui suoi social ha fatto un po’ di polemica, facendo notare come fosse impossibile votare la figlia durante il televoto flash: “Votazione di Soleil bloccata sul sito e sulla app”, ha scritto nelle sue storie Instagram mostrando il messaggio “Attenzione si è verificato un errore durante la votazione, si prega di riprovare”.

Dayane Mello attacco al Gf Vip “Televoti sono delle truffe”/ “Sanno già il vincitore”

La reazione di Dayane Mello all’eliminazione di Soleil

“Non si riesce a votare Soleil in questo televoto, è senza scrupoli”, ha detto mamma Wendy Kay in un breve video su Instagram, mostrando tutto il suo disappunto per l’impossibilità di vedere la figlia che ha perso al televoto flash con il 42% dei voti contro il 58% di Davide Silvestri. La mamma di Soleil Sorge non ha commentato personalmente l’eliminazione della figlia, ma ha condiviso la reazione di Dayane Mello, amica dell’influencer: “La vita è ingiusta la persona che ha dato di più lì dentro deve andarsene via perché sono tutti bigotti e devono mantenere un’immagine…”. Anche sui social, in molti la pensano come la modella brasiliana: “Il #GFvip per me è finito ieri sera con l’uscita di #Soleil… Da un lato sono delusa per questa eliminazione, dall’altro sono felice che sia fuori da quello schifo di gioco! Troppe persone accanite che non sanno guardare i reality. Sole ora sei libera, brilla fuori”, ha scritto un utente su Twitter.

LEGGI ANCHE:

Dayane Mello: “Alex Belli cogl*one e mer*a”/ “Sminuisce Soleil, dai che schifo”Soleil Sorge "Notte con Alex? No grazie"/ Lui "Troppo sicura, Fly down"

© RIPRODUZIONE RISERVATA