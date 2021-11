Wess, padre Deborah Johnson/ Lei: “lo sento ancora accanto a me”

Nonostante Wess Johnson sia morto da più di dieci anni, sua figlia Deborah, quest’anni concorrente di Tale e Quale Show sente ancora forte il legame con il padre. Impossibile d’altra parte dimenticare un riferimento così importante, in grado di tramandare e trasmetterle una passione smisurata per la musica. “Quando vedo le immagini, sento le sue canzoni io mi commuovo, perché mi manca tanto”, aveva confidato Deborah Johnson a proposito del rapporto con il papà scomparso.

“Quando se n’è andato io ero ancora piccola, poi lo vedevo pochissimo perché era sempre in giro per cantare, e poi è morto negli Stati Uniti, dove si trovava per lavoro. Ma io so che c’è, lo sento accanto a me”. Proprio durante il programma, la cantante aveva deciso di omaggiarlo con un suggestivo duetto virtuale, definito da molti toccante e commuovente.

Wess Johnson, chi era il padre di Deborah Johnson?

Del papà di Deborah sappiamo che è stato un grande artista degli anni sessanta, capace di raggiungere un successo notevole a livello interazionale. Il suo vero nome era Wesley Johnson, ma nel corso degli anni divenne naturale soprannominarlo Wess. L’arista è nato e morto a Winston, dopo aver girato in lungo e in largo il mondo. Dal punto di vista musicale, la sua carriera inizia nel 1967 quando come solista esce con il brano intitolato Senza luce, in seguito portato al successo dai Dik Dik e da Fausto Leali. Per la famiglia Johnson, la musica è sempre stato un valore condiviso e tramandato. Pare infatti che anche i fratelli di Wess fossero musicisti e cantanti.

