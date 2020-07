Whatsapp down/ App e Web non funzionano, problemi di connessione e invio: che succede

E’ Whatsapp down. Brutto colpo per l’applicazione di messaggistica istantanea di casa Facebook che ha dapprima disfunzionato nella sua applicazione desktop (Whatsapp Web) e poi ha del tutto cessato di funzionare anche nell’applicazione da cellulare in versione iOs e Android – come anche nelle versioni di sistemi operativi delle altre case concorrenti. Poco prima delle 22 sono cominciate le segnalazioni di down di Whatsapp, che non superavano il livello di attenzione dal 1 di Luglio di quest’anno. Al momento la principale disfunzione è nell’inviare e ricevere messaggi, per il 66% delle segnalazioni di down, problemi di connessione al server, specificatamente per Whatsapp Web, ma anche per Whatsapp nella forma di applicazione per mobile device, per il 29% e il residuale 3% degli utenti segnala addirittura problemi in fase di login.

WHATSAPP DOWN: DOVE E QUANDO PUÒ RIPRENDERE IL SERVIZIO

Attualmente il malfunzionamento di Whatsapp sembra un problema principalmente europeo, mentre negli Usa, Messico e Sudamerica si registrano disfunzioni di Whatsapp molto più localizzate, mentre nel vecchio continente in ogni grande città la situazione del down di Whatsapp è decisamente più “drammatica”. Londra, Berlino, tutto il Be-Ne-Lux e Parigi sono totalmente tagliati fuori, mentre in Italia i disagi maggiori si concentrano a Milano e Roma, ma anche in tutte le altre grandi città. Nonostante il down così generalizzato, però, la situazione sembra già dare i primi sintomi di miglioramento.



