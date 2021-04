WHATSAPP E INSTAGRAM DOWN/ Internet si spegne anche per Wind, Vodafone e Tim

Giallo sui social intorno alle ore 23.30 italiane. Whatsapp e Instagram hanno smesso di funzionare per molti utenti, come si può evincere dal picco di segnalazioni su downdetector.it. Per Instagram intorno alle 23.18, circa un quarto d’ora più tardi su Whatsapp, anche se sugli altri social non si sono moltiplicate le segnalazioni come spesso avviene quando si bloccano altre piattaforme. Su Twitter ad esempio in pochissimi hanno sottolineato come i social non funzionassero, mentre la crisi si è risolta molto rapidamente, visto che dopo mezzanotte sono crollate le segnalazioni riguardanti Instagram e Whatsapp, mentre c’è stato un picco di segnalazioni per YouTube poco dopo lo scoccare della mezzanotte. Una situazione che ha scatenato parecchi dubbi e ha fatto pensare a un problema degli operatori internet più che delle piattaforme. Anche se su Twitter alcuni utenti, come detto meno numerosi del solito, hanno evidenziato come negli ultimi giorni i problemi su Whatsapp e Instagram si siano ripetuti soprattutto negli orari serali.

WHATSAPP E INSTAGRAM DOWN, PROBLEMI CON GLI OPERATORI?

Visto che la maggior parte delle segnalazioni sono arrivate dall’Italia, si è parlato della possibilità che gli operatori internet abbiano avuto dei problemi. E’ stato segnalato un #vodafonedown con aree di interesse in particolare nelle zone di Milano e di Salerno, mentre sempre su Twitter sono stati segnalati dei #timdown ma senza riscontri da parte dell’azienda e con meno segnalazioni rispetto alla concorrenza di Vodafone e un down di Wind-Tre che ha interessato a macchia di leopardo tutta la penisola. Dunque un problema dell’utenza internet ha portato al conseguente blocco delle comunicazioni sulle piattaforme social coinvolte, in particolare Whatsapp e Instagram che vengono utilizzate con maggiore frequenza per l’instant messaging. Considerando che Vodafone ha già dato le sue prime spiegazioni e i suoi primi riferimenti, potrebbero arrivare ulteriori delucidazioni per capire a cosa sia stato dovuto questo improvviso quanto rapido black out serale.

