Con l’inizio delle Olimpiadi 2024 di Parigi, gli atleti coinvolti, che parteciperanno in prima persona con l’obiettivo di conquistarsi la medaglia più preziosa, non potranno condividere foto e video sui propri canali social come se non ci fosse un domani. Come riferisce il Corriere della Sera attraverso il proprio sito web, il Cio, il comitato olimpico internazionale, ha diramato un vero e proprio vademecum in merito a ciò che gli atleti potranno o non potranno postare, in particolare, con l’obiettivo di non scavalcare quelle emittenti tv di tutto il mondo che detengono i diritti di immagine (pagando fior fior di quattrini), per diffondere appunto gli eventi.

Bisognerà quindi gestire i profili social con una certa accuratezza, e inoltre, attenzione anche all’uso dell’intelligenza artificiale, con lo scopo di contrastare le fake news: siamo sicuri che tutti gli atleti rispetteranno questi diktat? Staremo a vedere cosa succederà fino all’11 agosto, nel frattempo, scopriamo questo vademecum del Cio in merito all’uso dei social durante le olimpiadi 2024.

OLIMPIADI 2024 E SOCIAL: COSA SI POTRA’ PUBBLICARE, LE REGOLE DA SEGUIRE

Agli atleti impegnati nelle Olimpiadi 2024 sarà concesso pubblicare sui social file audio ma anche video, nonché le immagini delle cerimonia di apertura che si terrà dalle ore 20:20 circa di questa sera. Saranno ammessi anche scatti e riprese dal villaggio olimpico, nonché dalle sedi delle varie gare, e il materiale multimediatico potrà essere postato sia sui social quanto su siti web degli stessi atleti.

Ovviamente tutti i post dovranno rispettare non soltanto le linee guida dello spazio web su cui verranno pubblicati, ma anche essere eticamente corretti, rispettosi degli altri, non discriminatori e non pregiudicando la privacy di terzi. In merito ai file audio e video che si potranno postare sui social durante le Olimpiadi 2024, ci saranno delle fasce orarie prestabilite visto che ogni atleta potrà pubblicarli solo fino ad un’ora prima dell’inizio delle competizioni, e dopo la fine delle stesse, inoltre, dovranno durare al massimo due minuti. Video brevi quindi, ma neanche fin troppo quelli che potranno postare gli sportivi sui social durante le Olimpiadi 2024.

OLIMPIADI 2024 E SOCIAL: NO A POST SPONSORIZZATI, IN CASO DI VIOLAZIONE…

Come detto sopra, visti i diritti di immagine, non si potranno fare delle dirette ne tanto meno pubblicare filmati superiori ai 120 secondi, ma nemmeno condividere sui social le cerimonie di premiazione delle Olimpiadi 2024, così come gli inni nazionali, i sorteggi e nemmeno i festeggiamenti, scelta quest’ultima che lascia un po’ perplessi ma il cui scopo è probabilmente quello di non “offendere” nessuno.

Per tutta la durata dei giochi olimpici saranno inoltre vietati post con sponsor e attività di marketing o altri accordi commerciali, mentre l’IA sarà vietata per modificare i contenuti. In caso di violazione reiterata, quindi dopo tre post, il Cio provvederà a segnalare l’atleta impegnato nelle Olimpiadi 2024 di modo che il profilo social venga sospeso.