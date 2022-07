Wikipedia, stop a modifiche “recessione” per Biden?/ Elon Musk: “Perdi obiettività”

Con una battaglia legale con Twitter sullo sfondo per il mancato acquisto del social network, Elon Musk è protagonista di un nuovo caso. Il fondatore di Tesla ha infatti attaccato Wikipedia dopo la sospensione delle modifiche alla pagina “recessione“. Ieri, infatti, il magnate ha accusato la nota enciclopedia online di aver «perso la sua obiettività» per la scelta di impedire agli utenti di editare la pagina. Non sono neppure mancate accuse di interferenze all’amministrazione Biden, secondo quanto riportato dal New York Post. I visitatori del sito, che volevano modificare la definizione del termine molto probabilmente spinti dal rapporto del Dipartimento del Commercio di giovedì che indica che il PIL in Usa è sceso dello 0,9%, non hanno nascosto il loro disappunto.

Si tratta del secondo trimestre consecutivo di contrazione dell’economia nazionale, che corrisponde alla definizione tradizionale di recessione. Neppure Elon Musk ha nascosto il suo disappunto. «Wikipedia sta perdendo la sua obiettività», ha twittato ieri il CEO di Tesla taggando Jimmy Wales, cofondatore di Wikipedia. L’enciclopedia online ha commentato la sua decisione al Post, replicando indirettamente a Elon Musk: «Secondo la pagina di Wikipedia, la semiprotezione è utile quando c’è una quantità significativa di disturbo o vandalismo da parte di utenti nuovi o non registrati, o per impedire agli account di utenti bloccati o banditi di modificare, specialmente quando si verifica su biografie di persone viventi che hanno avuto di recente un alto livello di interesse mediatico».

WIKIPEDIA SOTTO ACCUSA: I SOSPETTI SU BIDEN…

Un utente di Wikipedia col nome Soibangla, secondo quanto ricostruito dal New York Post, aveva modificato la pagina “recessione” per cancellare il riferimento alla definizione standard del termine. Infatti, aveva aggiunto una riga che recitava: «Non esiste un consenso globale sulla definizione di recessione». Venerdì mattina, però, la pagina è stata chiusa, infatti compare un’icona a forma di lucchetto nell’angolo in alto a destra, che indica la modalità “semi-protezione” in base a cui gli utenti non registrati così come quelli non confermati o autoconfermati non possono apportare modifiche al testo.

«Wikipedia ha cambiato la definizione di recessione per favorire il regime di Biden, e poi ha bloccato la pagina», ha twittato il commentatore politico Mike Cernovich. Un altro utente ha attaccato: «Non si può mettere in cattiva luce Biden prima delle elezioni di midterm!». L’amministrazione Biden ha insistito sul fatto che l’economia americana non sia in recessione, infatti, il presidente e i suoi collaboratori non usano quella parola nei briefing con i giornalisti. «Non si tratta di un’economia in recessione, ma siamo in un periodo di transizione in cui la crescita sta rallentando e questo è necessario e appropriato e dobbiamo crescere a un ritmo costante e sostenibile», ha dichiarato Janet Yellen, Segretario al Tesoro, a “Meet the Press” della NBC.

Wikipedia is losing its objectivity @jimmy_wales — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2022













