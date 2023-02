Will con Stupido al Festival di Sanremo 2023/ “Devo ancora realizzare una cosa…”

Will sbarca all’Ariston per il Festival di Sanremo dopo il boom tra i giovani: ecco l’inedito Stupido

Tra le giovani promesse in gara al Festival di Sanremo 2023 troviamo sicuramente Will, prospetto interessante che debutta all’Ariston con l’inedito Stupido. Ma chi è esattamente Will, nome d’arte di William Busetti? Parliamo di un giovane ragazzo che ha partecipato alla scorsa edizione di Sanremo Giovani, dove è emerso col brano “Le cose più importanti”. Il suo percorso nel mondo della musica e del canto comincia da molto giovane, quando inizia a scrivere testi da solo, ispirandosi ai suoi beniamini e prestando molta attenzione al rap italiano. Nel 2019, così, decide di sporcarsi le mani e comincia a farsi conoscere su YouTube, riscuotendo un certo consenso tra gli internauti.

Will chi è? Vero nome, curiosità: dal Chievo a Sanremo/ Sta per laurearsi in Scienze Motorie

Dopo la pubblicazione di un Ep ecco la partecipazione ad X Factor nel 2020, dove arriva a cantare davanti ai giurati col brano “Estate”, esibizione che macina tantissime views sui social. Nel giugno del 2022 ecco il primo vero ep ufficiale “Chi sono veramente” per la Capitol Records (Universal Music Italy) ed il primo tour nelle principali città italiane. L’anno si chiude con la conferma della partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con l’inedito “Stupido”.

Testo “Stupido”, canzone Will/ Analisi e significato (Sanremo 2023)

Will pronto a divertirsi al Festival di Sanremo 2023: “…ma ci sarà anche da soffrire”

Dopo aver fatto faville a Sanremo Giovani con il brano Le cose più importanti, Will sbarca al Festival di Sanremo 2023 con l’inedito Stupido. Una canzone non nata appositamente per la competizione sanremese, ma a cui l’artista tiene davvero tanto e nella quale crede ciecamente. “Già essere a Sanremo Giovani è stato un gran traguardo. La verità è che, dopo la finale, devo ancora realizzare a cosa sto andando incontro. A Sanremo ci sarà da soffrire, ma anche da divertirsi”, ha dichiarato in una intervista riportata dal quotidiano Il Messaggero.

“Continuo a pensare solo alla musica, voglio arrivare il più pronto possibile e rispettare la storia musicale di questo palco incredibile, anche se non ho una grandissima esperienza”, ha raccontato Will. D’altronde il ragazzo ha già percorso un bel pezzo di strada e le capacità per ben figurare alla kermesse sanremese di certo non gli mancano. Riuscirà ad entrare nel cuore del pubblico e della critica col suo inedito?











© RIPRODUZIONE RISERVATA