Will Smith e Jada Pinkett Smith choc/ “Separati già nel 2016” la rivelazione nell’autobiografia dell’attrice

Jada Pinkett racconta la verità sulla notte degli Oscar 2022 e sulla reazione di Will Smith

Jada Pinkett e Will Smith si presentano come marito e moglie negli eventi mondani, la verità però è ben diversa. La coppia è separata già dal 2016, pur non avendo ancora firmato il divorzio. Lo rivela la stessa attrice nell’autobiografia Worthy, in cui rivive la notte degli Oscar 2022 in cui Smith aggredì fisicamente Chris Rock. Il presentatore, infatti, aveva fatto una battuta sull’alopecia della moglie che ha fatto infuriare l’attore Premio Oscar: “Ho avuto una premonizione vera e propria la sera prima dell’incidente sul palco degli Oscar. Fu come un flash mentale quando sulla tv apparve la faccia di Chris Rock come uno dei presentatori della serata. Mi si chiuse lo stomaco. Si sapeva che gli piaceva prendermi in giro… e dal palco degli Oscar, nientemeno” esordisce Jada.

“Era successo nel 2016, sei anni prima, in quelli diventati famosi come #OscarsSoWhite. Cercando di essere ottimista, mi dissi che era passato un sacco di tempo, che erano gli Oscar, non c’erano nuove incomprensioni, ed ero sicura che si sarebbe comportato bene. Ma un altro pensiero era: Non riuscirà a trattenersi. Quando Chris uscì per presentare un premio, fece delle battute, ottenne molte risate e, come fanno molti comici, decise di spremere al massimo il suo tempo in scena, vide me e la mia testa calva e improvvisò “Jada, ti amo. Non vedo l’ora di vederti in Soldato Jane 2“. E ancora: “Proprio come pensavo, non era riuscito a resistere. E io alzai gli occhi al cielo non per il suo riferimento alla mia alopecia, sinceramente, ma pensando alle persone che avevo conosciuto che erano in condizioni molto peggiori delle mie. Si trattava in realtà di una battuta molto superficiale, come dissero molti, ma il problema non ero io. Ero frustrata per il fatto che la maggioranza della gente non sembra comprendere quanto possa essere devastante l’alopecia” ha affermato l’attrice nel capitolo intitolato The Holy Joke, The Holy Slap, and Holy Lessons.

Jada Pinkett e Will Smith, la verità sulla separazione: “Eravamo esausti”

In un’intervista con NBC News, Jada Pinkett ha svelato tutta la verità sul rapporto con il marito Will Smith che ha poi confermato anche nell’autobiografia. La coppia si è separata già nel 2016, ma non era pronta a rendere pubblica la notizia: “Eravamo proprio esausti di questi tentativi. Credo che entrambi fossimo ancora incastrati nella nostra fantasia di quello che pensavamo che l’altro dovesse essere“.

Nonostante i due vivano separatamente da anni, Jada e Will Smith non ancora ufficializzato il divorzio. Il motivo? La promessa dell’attrice che non si sente di infrangere: “Non sono stata in grado di infrangere quella promessa” ha svelato. Da tempo si parlava di crisi e tradimenti tra i due attori, nella realtà la coppia era semplicemente separata già da diversi anni.

