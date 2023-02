Will/ “Stupido è un brano in cui tutti si possono ritrovare” (Sanremo 2023)

Will con “Stupido” non convince la Sala Stampa: 25imo posto nella classifica provvisoria

Will è in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Stupido”. Si tratta della prima volta per il giovanissimo cantante che arriva direttamente dalle selezioni di Sanremo Giovani. Classe 1999, William Bussetti, in arte Will, è considerato da molti una delle giovani promesse della musica italiana. La sua performance sul palcoscenico del Teatro Ariston con il brano “Stupido” non ha convinto particolarmente la giuria della sala stampa che l’ha relegato al 12 posto della classifica provvisoria nella tornata dei 14 big in gara nella seconda serata, mentre solo al 25imo posto nella classifica generale provvisoria.

Significato Testo "Stupido" di Will/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2023)

Il brano, scritto da Will insieme a Simone Cremonini ed Andrea Pugliese, è stato raccontato così dal cantante a FQ Magazine: “Stupido è un brano in cui tutti si possono ritrovare. A molti di noi è infatti capitato almeno una volta nella vita di sentirsi stupidi, facendo delle cose stupide anche per amore. Il tema principale di stupido ruota attorno alle molteplici declinazioni e sfaccettature dell’amore, inteso nella sua accezione più universale. Il brano racconta di storie e intrecci d’amore in cui ci siamo persi e ritrovati, quell’amore che, proprio per le emozioni di cui ti nutre in alcuni momenti della giornata quando ti fermi a pensare, ti fa sentire “piccolo” e in altri ti fa sentire un “gigante”.

WILL A SANREMO 2023 CON "STUPIDO"/ La canzone convince il web!

Will, il successo su Spotify e il debutto a Sanremo 2023

La carriera di Will è iniziata da due anni. Nel 2020, infatti, si fa conoscere grazie al brano “Estate”, sulla base Someone you loved di Lewis Capaldi, con cui vince il disco di platino superano i 30 milioni di streaming su Spotify. Un risultato importantissimo che gli permette di conquistare la cover della playlist di Generazione Z dedicata proprio alle giovane promesse della musica italiana. Un successo che lo porta a presentarsi a Sanremo Giovani dove conquista uno dei quattro posti disponibili per accedere, direttamente tra i Big, della 73ima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

TESTO "STUPIDO", CANZONE WILL SANREMO 2023/ Sofferenza per la fine di un amore

Sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2023 Will ha presentato il brano “Stupido”, una canzone in cui crede molto: “ogni giorno si vivono emozioni forti che in qualche modo ti segnano e che ti porti nei pensieri fino a tarda notte. È proprio in questi momenti in cui ti scorrono davanti le immagini della quotidianità che il brano trova la sua massima espressione. Stupido vuole anche essere uno slogan: non bisogna avere paura di esternare le proprie emozioni e fragilità, l’importante è sempre agire in maniera autentica e vera anche se in alcuni momenti possiamo sembrare degli stupidi. Anche la fine di una relazione di qualsiasi natura in cui l’amore è protagonista porta con sè ferite, dolori e cicatrici difficili da ricostruire, e nonostante spesso mentiamo a noi stessi facendo gli stupidi, voltare pagina non è mai facile”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA