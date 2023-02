Will, “Stupido”/ Stupisce con Michele Zarrillo a Sanremo 2023 ma niente svolta

Will, esordio amaro al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Stupido”

L’inesperienza può essere una cattiva alleata al Festival di Sanremo e può averlo compreso a sue spese Will, nel corso dell’edizione 2023. La sua esperienza sul palco dell’Ariston non lo ha visto primeggiare; né dal punto di vista del testo né dal punto di vista interpretativo. Con il suo brano “Stupido”, risulta sempre tendenzialmente basso in classifica e poco supportato anche dal pubblico in rete. L’artista è tra i più giovani in gara e come giusto che sia deve ancora farsi le ossa per dimostrare di poter dare ancora di più.

Will si è presentato sul palco del Festival di Sanremo 2023 con il brano “Stupido” alla seconda serata della kermesse, ottenendo un labile dodicesimo posto nella classifca parziale e 25esimo in quella generale sommata alla prima serata. La carenza dal punto di vista della performance è stata evidente anche nella terza serata, come dimostrato dalla ventiseiesima posizione. La quarta serata, dedicata ai duetti e alle cover, ha dato un colore diverso però alla sua esperienza sanremese. In coppia con Michele Zarrillo si è distinto per qualità sia vocale che interpretativa ma non è basato per guadagnare nuove posizione in classifica, attestandosi comunque 26esimo.

Will, “Stupido” resta in basso anche tra le radio e gli streaming

Poco felice l’esperienza di Will con “Stupido” al Festival di Sanremo 2023 anche considerando i numeri tra streaming digitali e trasmissioni radio. Nella classifica dei brani di Sanremo più ascoltati in radio il giovane artista è attualmente in 21esima posizione; su Spotify e Amazon Music è invece relegato rispettivamente alla 23esima e 26esima posizione, perfettamente in linea con l’andamento della kermesse.

Difficile aggiungere parole diverse rispetto ai numeri già evidenti del percorso di Will al Festival di Sanremo, con il brano “Stupido”. La classifica non sembra poter riservare sorprese in suo favore, così come i numeri tra ascolti e streaming. Dal web non arrivano altrettanti feedback positivi ma è comunque giusto dare il tempo ad un artista così giovane di imparare dagli errori. Le potenzialità di Will a tratti sono emerse e non è escluso che un ritorno sul palco in futuro non possa avere un esito differente. Nel frattempo, in vista della tanto attesa finale di Sanremo 2023, è prevedibile per il giovane un posizionamento a ridosso delle ultime posizioni.

