William Lapresa, La Caserma/ Elena Santoro attacca, i due si dicono addio? Il posto di leader…

William Lapresa avrà il posto di comandante ne La Caserma?

William Lapresa può diventare leader de La Caserma? Chi segue il docureality sa bene che, in fondo, il giovane lo è già ma nella puntata di questa sera Capo Daretti farà nomi e cognomi per mettere insieme le squadre che avranno adesso un comandante e un vice comandante, ci sarà spazio per lui dopo quello che ha combinato in queste settimane? Il bel gemello si è lasciato andare a racconti e scherzi, spesso anche ad effusioni e poi liti con la sua bella Elena Santoro mettendo spesso in secondo piano le regole della Caserma. Il rovescio della medaglia è che proprio questo suo modo di fare, però, gli ha permesso di essere un leader all’interno del gruppo perché sono molti quelli che lo seguono e lo appoggiano in tutto e per tutto. Quale sarà la qualità che alla fine avrà la meglio sul resto?

Lo scontro tra William Lapresa ed Elena Santoro

Elena Santoro e William Lapresa hanno finito per discutere ne Il Collegio anche la scorsa settimana alla luce del fatto che lui l’ha accusata di essere falsa, ha ammesso di non credere ai suoi sentimenti convinto che lei agisca solo per visibilità come alcune persone vicino a lei gli hanno riferito. Dopo l’esercitazione e la vittoria della squadra blu, Elena Santoro è salita in camerata furiosa per queste sue parole e dopo essersi sfogata con le amiche ha deciso di affrontare William Lapresa. Anche durante il confronto lui conferma di sentirla falsa e che le parole che gli hanno rivelato i suoi compagni di avventura sono solo conferme di cose che lui sentiva già e che quindi hanno provato che non è lui il pazzo. Elena Santoro si è sentita offesa da queste parole e dal fatto che molti suoi compagni la ritengano falsa. La loro storia è quindi arrivata al capolinea?



