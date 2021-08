William Petersen, attore CSI in ospedale dopo malore/ Come sta? Ambulanza sul set

Paura per William Petersen, celebre attore 68enne di CSI, è stato ricoverato d’urgenza dopo aver accusato un malore mentre si trovava sul set di uno degli spin-off del telefilm CSI-Scena del crimine. Attualmente a Los Angeles, Petersen è conosciuto per aver vestito i panni di Gil Grissom nella celebre e longeva serie tv. La notizia del malore è stata confermata a Tmz – e poi ripresa dai principali media – dal portavoce dell’attore, che però ha tenuto a rassicurare sulle sue condizioni di salute.

Roberta Termali, la madre di Andrea Zenga ha il Covid/ "Che spavento, giorni pesanti"

Secondo quanto emerso, pare proprio che l’attore stesse lavorando nella realizzazione della serie quando si è sentito male. I fatti sarebbero avvenuti lo scorso venerdì 20 agosto: Petersen si trovava a Los Angeles quando ha smesso all’improvviso di recitare asserendo di sentirsi molto male. Quindi ha chiesto al regista di potersi fermare per prendere fiato ma vedendolo in grande difficoltà i presenti hanno ritenuto opportuno chiamare un’ambulanza che ha raggiunto prontamente il set trasferendo poi Petersen in ospedale.

Una vita anticipazioni puntata 23 agosto 2021/ Genoveva perde il bambino e...

William Petersen, malore sul set dello spin-off di CSI: già dimesso

Fortunatamente dopo la paura iniziale l’attore William Petersen si sarebbe ripreso in seguito al malore accusato mentre si trovava sul set. Stando alle parole del suo portavoce, l’ambulanza sarebbe stata chiamata solo in via prettamente precauzionale. E’ probabile che l’attore abbia avuto solo un momento di forte stanchezza causata dai ritmi di lavoro spesso molto frenetici.

A People Magazine è intervenuto l’ufficio stampa di William Petersen che ha fatto sapere: “Il ricovero è stata una misura precauzionale. Il malore è stato causato dalla stanchezza dovuta a una tabella di marcia, per quanto riguarda le riprese, lunga e impegnativa”. I fan dell’interprete e della serie CSI, dunque, possono tirare un sospiro di sollievo dopo le ultime ore di grande ansia in seguito alle notizie sul suo conto. A quanto pare l’attore sarebbe già stato dimesso ma avrebbe preferito prendersi qualche giorno di pausa prima di tornare più in forma che mai sul set.

IL SOGNO DI GIUSEPPE/ Il "sentiero" per scoprire il miracolo della fede

© RIPRODUZIONE RISERVATA