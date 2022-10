Wilma Olivieri, moglie di Alessandro Borghese: come si sono conosciuti?/ “È stato un colpo di fulmine ma…”

Alessandro Borghese, famoso chef della cucina italiana, sposato dal 2009 con Wilma Olivieri, a luglio di quest’anno, hanno festeggiato il loro 13° anniversario di matrimonio. Il famoso chef e la moglie saranno presenti a “Da noi…Ruota libera” domenica 2 ottobre 2022 programma condotto da Francesca Fialdini.

Nella puntata, molto probabilmente, parleranno del figlio segreto dello chef, che ha sua detta in 16 anni non ha mai visto : “Non mi permettono di vederlo, è una situazione molto delicata”. Alessandro Borghese, definisce la relazione con il figlio “molto delicata”. Nato nel 2006 prima del suo matrimonio ma non lo ha mai conosciuto. A rilasciare la notizia è stato proprio Borghese in un’intervista a Il Messaggero. “Da giovane non mi fidanzavo mai, però ero molto sportivo. Ho saputo di questo figlio solo molto tempo dopo la sua nascita”, continua l’intervista dicendo che è venuto a conoscenza della nascita del figlio qualche tempo dopo , ma non ha mai avuto occasione di conoscerlo. Oggi Borghese, ha due figlie con la moglie Wilma, Alexandra e Arizona di 6 e 11 anni, ma continua ad occuparsi del figlio di 16 anni che vive all’estero solo dal punto di vista economico e legale. Ribadendo che è una situazione molto delicata e aggiunge: “Insomma, ho fatto tutto quello che bisognava fare. Certo, mi piacerebbe vederlo ma non ne ho mai avuto l’opportunità, non me lo permettono. Ormai è grande”.

Wilma Olivieri: chi è la moglie di Alessandro Borghese

Classe 1975, Wilma Olivieri moglie del conosciutissimo chef italiano Alessandro Borghese, è un Ex modella e un ex imprenditrice, che oggi si occupa della gestione delle attività del marito, dai ristornati ai programmi Tv.

Wilma racconta che ha conosciuto Alessandro proprio grazie al lavoro. La loro storia nasce quando Wilma Olivieri lavorava in un’azienda che cerca un giovane chef per lanciare un nuovo video gioco sulla cucina. Così le hanno lasciato il numero di Borghese, con il tempo i due hanno instaurato un legame sempre più solido da cui poi sono nate le loro due figlie: “Mi chiamò questa signorina Wilma “ricorda con simpatia lo chef.

Wilma e Alessandro si sono sposati soltanto dopo due mesi di fidanzamento. Borghese afferma: “ È stato un colpo di fulmine, lei era già fidanzata e si doveva sposare. Ho fatto un furto”. Wilma Olivieri racconta:” Io ero fidanzatissima, anche se pensavo solo al lavoro e non a mettere su famiglia” e continua “ lui è stato come un ciclone che mia ha letteralmente travolto”, e poi conclude dicendo: “Mi piace pensare che sia stato lo stesso anche per Ale”.

