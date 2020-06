Wissam Breidy, marito Rym Saidi/ Foto: “Dopo il Coronavirus sarà tutto diverso”

Pubblicità

Wissam Breidy, marito di Rym Saidi, lavora senza sosta e questo periodo non è stato così semplice per gestire. Soprattutto perchè per qualche tempo il presentatore si è dovuto allontanare dalla famiglia creata con la moglie. Sui social appaiono entrambi più forti che mai, ma la verità è che Wissam sta facendo di tutto per sostenere piccole imprese e persone. “Dopo il Coronavirus sarà tutto diverso e ognuno di noi avrà la stessa opportunità di riuscire di nuovo”, scrive su Instagram, “parla dei tuoi affari con passione“. Un tema già affrontato in altri contenuti precedenti. “Il mondo sta cambiando attorno a noi”, ha scritto ancora, “non si tratta di chi eri o chi sei, ma chi vuoi essere dopo questa crisi“. Clicca qui per leggere il post di Wissam Breidy. Oggi, sabato 6 giugno 2020, Rym Saidi sarà invece la Madre Natura di Ciao Darwin 7, in replica nel prime-time di Canale 5. La messa in onda originale risale a qualche anno fa, molto prima che il volto noto di Vogue Arabia scoprisse di essere in attesa della secondogenita, Sophia. E siamo quindi a quota tre per quanto riguarda le donne di casa Breidy. La coppia sceglierà di allargare ancora di più la famiglia e puntare al fiocco azzurro?

Pubblicità

Wissam Breidy, marito Rym Saidi: il giorno del matrimonio

Wissam Breidy e Rym Saidi formano una delle coppie più famose del mondo dello spettacolo e della moda. Rym è una modella da diversi anni e nel giorno del suo matrimonio ha scelto di affidare il proprio look a Elisa Rampi. “Ha indossato uno splendido abito da cerimonia, un tubino color bianco e rosa pastello con fiori applicati di Georges Obeika”, scrive la professionista sul suo sito. Fra Breidy e Rim procede tutto a gonfie vele fin da quel momento fatidico, anche se il presentatore di origine libanese si è trasferito a Dubai nell’ultimo mese. “La decisione più difficile”, ha sottolineato all’epoca sui social, rivelando di aver deciso di non ritornare in Libano per non mettere a rischio la loro famiglia. Per Wissam e Rym non è stato semplice. La modella si è sentita mancare la terra sotto ai piedi nel non avere il consorte al suo fianco. Ha riservato tutto il suo sfogo in un lungo post su Instagram, mentre il conduttore ha deciso di essere più riservato e vivere le sue emozioni in privato. “Per favore, lascia che tutti si aiutino a vicenda rimanendo al sicuro, igienizzando tutto e, se possibile, rimanendo in casa. So che molti di voi sono obbligati a tornare al lavoro, altrimenti rischiano di perderlo”, ha scritto la modella, “mi dispiace molto se oggi sono emotiva. Mi conoscete, voglio condividere solo positività con voi, ma in questo giorno voglio dirvi che siamo tutti differenti e senza aiutarci l’un l’altro non vinceremo questa battaglia”.

Foto, il post commovente

Foto, il mondo sta cambiando





© RIPRODUZIONE RISERVATA