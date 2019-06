Rym Saidi è Madre Natura/ Ciao Darwin 7, la modella tunisina : “Essere mamma è…”

Chi è Rym Saidi, madre natura di Ciao Darwin 7

Rym Saidi è la modella di origini tunisine che questa sera sfilerà nei panni di Madre Natura a Ciao Darwin 7 – La resurrezione. Mora, sguardo profondo e curve mozzafiato, negli anni scorsi ha conquistato il pubblico libanese grazie alla sua storia d’amore con il marito, Wissam Breidy. Negli anni scorsi, dopo il successo ottenuto nel programma di Canale 5, Rym Saidi è stata investita dalle accuse avvelenate degli haters, che hanno criticato il suo ruolo nel format e la scelta di posare in costume da bagno. “Sono una donna tunisina, questo significa che sono una Donna Libera”, si legge sul profilo social del volto di Madre Natura. “Quando ho deciso di fare la modella non ho chiesto il permesso a nessuno” e il fatto di mostrarsi in pubblico “come fanno tutte le ragazze sulle spiagge in Tunisia, come ogni Miss Tunisia o Miss nel mondo” è ben diverso dall’idea di vendere il proprio corpo, così come invece hanno accusato gli haters.

Le nozze con Wissam Breidy

Oggi Rym Saidi è sposata con Wissam Breidy, un giornalista e conduttore libanese, volto televisivo di Metle Metlak. I due sono amatissimi dal pubblico arabo, che da molti anni, tramite tv e condivisioni social, segue con costanza tutti gli sviluppi della loro storia d’amore. Rym Saidi ha conosciuto colui che sarebbe diventato suo marito durante le riprese del popolare format “Dancing with the Stars”, dove lei gareggiava come concorrente e il suo futuro sposo in qualità di ospite. Il loro matrimonio, si legge su Vogue, è stato celebrato a Milano nel luglio del 2017 e nel settembre successivo è stato seguito da una grande festa in Libano. Per l’occasione, la modella ha indossato un abito creato su mistura per lei da Georges Hobeika, ma è stato il discorso del suo sposo a commuovere gli oltre 1200 ospiti: “Ha reso la serata particolarmente speciale e ci ha fatto piangere tutti”, ricorda la showgirl, che un anno dopo ha dato alla luce la sua primogenita, Bella Maria.

Rym Saidi: “Essere madre di Bella Maria è il regalo più grande”

In un’intervista concessa a suo marito Wissam Breidy per Vogue, il volto di Madre Natura Rym Saidi ha raccontato la sua esperienza con la maternità. “Diventare madre – si legge sulla popolare rivista – è stato uno dei momenti più difficili ma più gratificanti della mia vita”, dal momento che “Bella è il regalo più grande” che potesse ricevere; da quando è diventata mamma, Rym Saidi sente inoltre di possedere “una forza interiore che non sapevo di avere”, ma essere madre le ha donato anche altri benefici: “Mi ha reso più paziente. Ora capisco che sono una superdonna, come mia madre e tutte le mamme. Mi fa amare più mia madre. Sono diventata sensibile verso i bambini, gli animali e specialmente quelli senza famiglia. Mi rende molto emotiva. Ho sicuramente priorità diverse nella mia vita ora. Non penso prima a Rym; Penso a mia figlia, alla mia famiglia e poi a me stessa”. E sul suo legame con Wissam Breidi rivela: “abbiamo alti e bassi, come tutte le coppie, e discutiamo molto. Ma non andiamo mai a dormire senza dirci “ti amo” a vicenda”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA