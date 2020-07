Wolverhampton o Olympiakos, avversario Roma in Europa League/ Sorteggio favorevole

Delineato il tabellone di Europa League: il sorteggio dei quarti di finale vedrà affrontarsi la vincente di Roma-Siviglia con la vincente di Wolverhampton-Olympiakos. Prima di poter pensare alla possibile avversaria, la formazione allenata da Paulo Fonseca deve fare i conti con una delle massime pretendenti alla vittoria finale: la compagine di Liga è tra le squadre più interessanti ancora in corsa nella competizione e sta raccogliendo degli ottimi risultanti in campionato (tre vittorie consecutive contro Leganes, Eibar e Athletic Bilbao). I giallorossi invece stanno faticando in Serie A, ma possono confidare nel fatto che da qui ad agosto possono cambiare tantissime cose. A partire dai risultati e dall’autostima della squadra. Considerando che il sorteggio dei quarti di finale è stato parecchio magnanimo con la vincente di Roma-Siviglia: seppur buone squadre, Wolverhampton e Olympiakos sono tra le formazioni più abbordabili in Europa League…

WOLVERHAMPTON O OLYMPIAKOS LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA ROMA IN UEL

Wolverhampton e Olympiakos si sono già affrontate nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League: la sfida del Georgios Karaiskakis Stadium è terminata sul punteggio di 1-1, reti siglate da El Arabi per i greci e da Pedro Neto per gli inglesi. Una gara in sostanziale parità, dunque, nonostante i biancorossi abbiano dovuto fare i conti con l’espulsione di Semedo arrivata al minuto 29. Da un punto di vista tecnico, il Wolverhampton è avvantaggiato. Nessun vantaggio dal punto di vista meramente fisico: sia la Superleague greca che la Premier League inglese stanno giocando in questi giorni, ergo i calciatori sono ben allenati. Molto dipenderà da come arriveranno le due formazioni alla sfida valida per il ritorno. Ma una cosa è certa: la vincente si troverà di fronte ai quarti di finale una super potenza, Roma o Siviglia che sia…



© RIPRODUZIONE RISERVATA