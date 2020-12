Wonder/ Storia vera e la sindrome Treacher Collins che hanno ispirato il film

Wonder, la storia vera e la sindrome Treacher Collins che hanno ispirato il film

Wonder è la trasposizione cinematografica dell’omonimo bestseller di R.J. Palacio tratto da una storia vera, quella di una bambina che la stessa scrittrice ha conosciuto in un bar e che era affetta da una grave deformazione facciale. In particolare, si tratta della sindrome di Treacher Collins, dal nome del medico che la descrisse per la prima volta nel 1900, una displasia mandibolofacciale, una malattia congenita che si manifesta con una deformazione facciale che colpisce soprattutto le ossa degli zigomi e della mandibola e le orbite degli occhi causando difficoltà di respirazione e masticazione. Secondo quanto la stessa Palacio ha raccontato al Telegraph la storia alla base del film è frutto di un episodio che le è accaduto e di cui non va molto fiera. Sembra che un giorno, mentre era al parco con i figli, ha incontrato una bambina affetta dalla sindrome di Treacher Collins e la sua prima reazione è stata quella di alzarsi e allontanarsi per evitare che il figlio di tre anni potesse spaventarsi a quella visione.

La reazione e la fuga davanti ad una bambina affetta dalla sindrome di Treacher Collins

Secondo quanto ha raccontato la stessa scrittrice del libro che ha ispirato il film, R.J. Palacio, fu proprio quella sua reazione a spingerla a scrivere il libro in modo tale che il suo atteggiamento insensibile non capi più né a lei e né ad altri. A People la stessa R.J Palacio ha spiegato: “In seguito, ho iniziato a pensare davvero … quello che avrei dovuto fare, ovviamente, era semplicemente rivolgermi alla bambina e magari iniziare una conversazione e dimostrare con l’esempio che non c’era davvero nulla di cui aver paura. Questo mi ha solo fatto pensare a come deve essere affrontare ogni giorno un mondo che non sa bene come affrontarti”. Questo ha ispirato Wonder trasformando un errore in qualcosa di buono.



