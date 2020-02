Wonder/ Video, su Rai 1 il film con Julia Roberts e Owen Wilson (oggi, 1 febbraio)

Wonder va in onda su Rai 1 per la prima serata di oggi, sabato 1 febbraio, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2017 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche tra cui Lionsgate e Walden Media, la cui distribuzione in Italia è stata gestita dalla 01 Distribution. La regia del film è stata affidata a Stephen Chobosky, il soggetto è stato tratto dall’omonimo romanzo scritto da R. J. Palacios mentre la sceneggiatura ha visto la collaborazione tra lo stesso regista, Steve Conrad e Jack Thorne. Il montaggio è stato realizzato da Mark Livolsi, le musiche della colonna sonora sono state scritte da Marcelo Zarvos e nel cast sono presenti diversi attori di grande fama tra cui Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Mandy Patikin, Izabela Vidovic, Daveed Diggs e Danielle Rose Russell.

Wonder, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Wonder. In una piccola cittadina americana vive un bambino di 10 anni che purtroppo ha dovuto fare i conti nel corso della sua vita con una malformazione che ha portato alle problematiche strutturali ed anche estetiche del suo viso e del suo cranio. Il povero bambino si è dovuto sottoporre a circa 27 interventi chirurgici per cercare di ristabilire il corretto funzionamento del cranio e della faccia e al tempo stesso avere un aspetto fisico che possa essere in linea con le sue esigenze. Il bambino per via di queste situazioni piuttosto complesse e soprattutto per il timore di poter essere presi in giro dai propri coetanei non ha mai voluto frequentare alcuna scuola pubblica passando tutto il suo tempo a casa oppure nel giardino insieme ai propri genitori e ai propri familiari. Tuttavia con l’avanzare degli anni e soprattutto con l’esigenza di prendere parte alle scuole medie i genitori si rendono conto che devono assolutamente imporre al bambino la frequentazione della scuola in maniera tale che possa avere una vita sociale apprezzabile in futuro. Per convincere il piccolo a frequentare la scuola, i genitori si rivolgono al preside il quale mette a disposizione del piccolino tre compagni di scuola che avranno il compito di guidarlo nella visita. Durante questa esperienza nella struttura scolastica il bambino riesce a fare la conoscenza di Jack che si dimostra piuttosto amichevole nei suoi confronti mentre gli altri due bambino non fanno altro che guardare al proprio egoismo e di tanto in tanto nel fare qualche piccola battutina fuori luogo nei confronti dell’aspetto del ragazzino. Inizia così il bambino a frequentare la scuola e soprattutto ad avere a che fare per la prima volta nella propria vita con altri ragazzi della sua stessa età scoprendo come sia complesso gestire il rapporto anche perché trascorre gran parte del tempo da solo nonostante sia ben educato e soprattutto si comporti benissimo dal punto di vista scolastico. Poco alla volta il ragazzino saprà farsi apprezzare per la sua indole gentile ed amorosa e soprattutto per il suo carattere estremamente simpatico tanto da diventare il migliore amico di Jack e soprattutto alla fine dell’anno scolastico conseguire un importante riconoscimento che gli verrà consegnato direttamente dal preside il quale avrà parole davvero straordinarie per lui e per il suo atteggiamento.

Video: il trailer di Wonder





© RIPRODUZIONE RISERVATA