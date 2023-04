Woody Harrelson choc: “Io e McConaughey vogliamo fare test del DNA”/ “Lui ha paura…”

Woody Harrelson, le indagini sul rapporto con Matthew McConaughey dopo una rivelazione della madre

Spesso le rappresentazioni hollywoodiane hanno quasi avuto una trasposizione nel mondo reale, così come viceversa. Ebbene, l’ultima storia arrivata dal mondo del cinema sta vivendo entrambe le circostanze e vede protagonisti due pilastri del settore: Woody Harrelson e Matthew McConaughey. La storia è clamorosa e va ben oltre l’amicizia che da anni li accomuna e li vede protagonisti anche sul set.

La “bomba” è stata sganciata direttamente da Matthew McConaughey in una intervista rilasciata al podcast Let’s talk off camera. Nello specifico – come riportato anche dal portale Dagospia – l’attore aveva rivelato la possibilità che tra lui e Woody Harrelson vi potesse essere un rapporto di parentela. Non cugini o congiunti alla lontana, ma addirittura fratelli: a confermare la notizia è stato poi anche quest’ultimo in un’intervista a The late show. “Beh, posso solo dire che c’è una certa veridicità in quella teoria perché abbiamo parlato con mamma Mac, la madre biologica di Matthew, e una volta ci ha fatto questa rivelazione… E’ pazzesco”.

Woody Harrelson e Matthew McConaughey potrebbero essere fratelli: il retroscena sul padre

Come riportato da Dagospia, il racconto di Woody Harrelson entra poi nel dettaglio di quella rivelazione materna. “Eravamo in Grecia a guardare la squadra degli Stati Uniti giocare la Coppa del Mondo e non so, ho menzionato qualcosa riguardo ai rimpianti. Ho detto: sai, strano che mio padre non ne abbia… Mamma Mac ha detto: Conoscevo… Tuo padre. La sua pausa dopo quel ‘conoscevo’ l’ho trovata un po’ inquietante o interessante”. Parte dunque così la curiosità dell’attore e del collega, nonché amico, Matthew McConaughey che avrebbero iniziato ad indagare.

Woody Harrelson e Matthew McConaughey hanno così scoperto – riporta Dagospia – che il padre del primo dopo essere uscito di prigione era tornato a casa mentre i genitori dell’amico erano in crisi. Inoltre, sarebbero stati rinvenuti degli scontrini riferiti al Texas che confermerebbero la sua presenza in quelle zone. Sul test del DNA Woody Harrelson ha poi spiegato: “Vogliamo fare il test ma per Matthew è molto più complicato: sente come se stesse perdendo un padre. Io gli ho spiegato che sta guadagnando un secondo padre ed un fratello. Ironia della sorte, i due attori saranno protagonisti di una commedia pronta ad essere prodotta da Apple Tv+ dal titolo: “Brother from another mother”.











