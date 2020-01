Wrestling, Fabian Aichner sfiora l’impresa/ Vittoria rimandata: trionfano i Gallus

L’altoatesino Fabian Aichner sfiora l’impresa, ma non riesce a portare in Italia un titolo in WWE a distanza di 43 anni dall’ultima volta. A NXT UK TakeOver: Blackpool II, nella meravigliosa cornice dell’Empress Ballroom, nel Fatal-4 Way Ladder Match, Fabian Aichner, con il compagno di squadra, il tedesco Marcel Barthel, non è riuscito a battere i campioni in carica, i Gallus (Mark Coffey e Wolfgang), che hanno battuto anche i Grizzled Young Veterans (Zack Gibson e James Drake) e la coppia composta da Mark Andrews e Flash Morgan Webster. L’Italia del wrestiling, dunque, rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria. Una vera beffa non solo per Fabian Aichner, ma anche per tutti gli appassionati di uno sport che sta prendendo sempre più piega anche in Italia.

Niente vittoria per Fabian Aichner: il titolo manca da 40 anni

L’Italia sperava davvero di poter festeggiare la vittoria con Fabian Aichner che, però, pur sfiorandola, non è riuscito a portare a casa la vittoria. L’appuntamento con un titolo in WWE, dunque, è stato rimandato ancora. Sono esattamente 43 anni, infatti, che un italiano non vince in questo sport. L’ultimo ad aver detenuto un titolo in WWE era stato Bruno Sammartino, leggenda del wrestling statunitense e Hall of Famer nel 2013. All’epoca si chiamava ancora WWWF. Sammartino, poi, aveva dovuto cedere il suo Heavyweight Championship il 30 aprile 1977 nel match contro Billy Graham. Aichner, comunque, è pronto a riprovarci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA