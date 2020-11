X Factor 2020, eliminati e pagelle/ Melancholia scatenano scintille, Agnelli vs tutti

Un’altra pirotecnica puntata di X Factor 2020 va in archivio tra le polemiche. Il doppio verdetto eliminatorio ha mescolato le carte in vista della semifinale di giovedì 3 novembre. La puntata di ieri sera, dedicata all’empowerment femminile, ha fatto sfoggio di una talentuosa orchestra total pink e di esibizioni imperdibili. La prima manche si è conclusa con la clamorosa eliminazione dei Melancholia. Apriti cielo. Manuel Agnelli ha perso la testa definendo il verdetto “un grande fallimento di tutti”. Voto 7 al gruppo, nonostante l’eliminazione sia arrivata prima del previsto. Il team capitanato da Benedetta può consolarsi, perché ha tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio importante anche al di fuori di X Factor 2020. Chi rivedremo con piacere tra sette giorni è NAIP, vincitore al ballottaggio proprio coi Melancholia. Voto 8 per la sua sorprendente originalità, con il brano Partecipo e le sue capacità che intrigano sempre di più.

X Factor 2020, pagelle e eliminati: ad Agnelli restano solo i Little Piece of Marmelade

A Manuel Agnelli restano solo i Little Piece of Marmelade ad X Factor 2020. Un’unica carta da giocarsi nelle prossime puntate, forse nemmeno la migliore. Voto 6 perché giunti a poche puntate dal traguardo ci aspettavamo un’evoluzione migliore da parte del gruppo. Ok “I am the walrus” dei The Beatles, ma non basta. Molto discussa la scelta di Mika per NAIP, a cui durante la prima manche ha assegnato Storia d’Amore di Adriano Celentano. Agnelli lo ha definito “un po’ cabarettista”, per poi lodarlo nella seconda manche. Voto 7 a Blind per Tremo, saliamo ad 8 con Casadilego e Dance Monkey di Tones and I. Cmqmartina è straordinaria con La prima cosa bella di Nicola di Bari; per cui la sua eliminazione fa ancora più male e probabilmente resta immeritata. Voto 8.

X Factor 2020, pagelle e eliminati: le altre esibizioni, Mydrama con…

Mydrama (7) si è salvata all’ultimo respiro, condannando Cmqmartina all’eliminazione. Un percorso sicuramente soddisfacente quello che ha intrapresa la nuova semifinalista, anche se non concordiamo con Emma quando dice che è più pronta di Cmqmartima. Da segnalare uno degli attimi più magici e puri della serata con Casadilego al pianoforte con Yesterday dei The Beatles. Secondo noi è pronta a strappare un biglietto per la finale di X Factor 2020, visto che è una delle poche ad essere riuscita nell’impresa di mettere tutti d’accordo. Di conseguenza può contare sia sulla spinta del pubblico che della giuria. A proposito di giurati, con l’avvicinamento alla semifinale si scaldano gli animi. Ormai Agnelli è solo contro tutti, Mika sempre più severo e pungente, Emma Marrone generosa all’eccesso ed Hell Raton in rotta di collisione con Agnelli. Nuovo scontro in arrivo?



