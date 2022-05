X Factor 2022 ultima edizione su Sky?/ Possibile stop anche per Italia’s got talent

X Factor 2022: stop su Sky?

Grande attesa per la nuova edizione di X Factor 2022, la sedicesima, che debutterà a settembre su Sky Uno. Sono già stati rivelati i primi due giurati: Fedez, che torna dopo una lunga assenza, e Ambra Angiolini. A loro si aggiungeranno altri due giurati, con molta probabilità D’Argen D’Amico (amico di Fedez) e Manuel Agnelli. Ma i loro nomi non sono ancora stati confermati. Quasi certo, invece, il cambio alla conduzione: dopo una sola stagione Ludovico Tersigni lascerà il timone del programma e in molti sperano in un ritorno di Alessandro Cattelan. Ma non è tutto. Secondo Tv Blog X Factor 16 potrebbe essere l’ultima edizione del talent show su Sky. Ricordiamo che dopo le prime quattro stagioni su Rai 2, XF è approdato su Sky nel 2011.

Ultima stagione anche per Italia’s got talent?

“Il motivo è presto detto, questo programma costa troppo e non rende quanto costa. Sky, che non ha più tutto il calcio come una volta evidentemente non si può più permettere uno show costoso come questo, ecco dunque il perché dell’addio e anche, chi lo sa, anche il motivo dei ritorni possibili e probabili nel cast”, si legge su TvBlog. Fanpage.it, invece, ha appreso da fonti vicine a Fremantle che sarebbe solo questione di contratto in scadenza e non la chiusura definitiva di X Factor. Secondo quanto sostenuto da Tv Blog, anche Italia’s got talent potrebbe rischiare l’addio da Sky. Ricordiamo che il programma, giunto ormai alla sua dodicesima edizione, è migrato qualche anno fa da Canale 5 su Sky.

