Xisca Perello, moglie Nadal, aspetta il primo figlio/ Il tennista: “Diventerò papà”

Rafa Nadal diventerà presto papà. Il tennista spagnolo, che solo pochi giorni fa ha trionfato nel Roland Garros e la moglie Xisca Perello, sono in attesa del loro primo figlio. A dare per primo la notizia era stato il giornale spagnolo “Hola”, che dopo settimane di gossip aveva confermato l’indiscrezione. Rafa e Xisca, che si conoscono fin dalla scuola superiore, si sono sposati nell’ottobre del 2019 dopo 14 anni di fidanzamento. Dopo il matrimonio, dunque, ecco un altro grande traguardo per la coppia: i due diventeranno genitori.

Nadal non si è mai espresso più di tanto sulla sua vita privata. Il tennista è molto riservato ma non ha mai nascosto di avere come volontà quella di costruire una famiglia con la sua Xisca, con la quale è unito da ormai quasi vent’anni. Durante il lockdown, in una diretta sui social con Murray e Federer, Rafa aveva espresso il desiderio di avere dei figli. Rispondendo ad Andy, che aveva rivelato di venire svegliato dai figli ogni mattina alle sei, aveva risposto: “Spero di essere nella tua stessa situazione entro non molto tempo!”.

Nadal diventerà papà

Xisca Perello, moglie di Rafa Nadal, aspetta il suo primo figlio. A confermare la notizia è stato lo stesso tennista in una conferenza stampa tenuta dallo spagnolo per parlare degli impegni futuri. Sulla terra rossa e non solo, Nadal guarda ai prossimi mesi. Tra i vari progetti, quello di imparare a cambiare pannolini. Il tennista ha dichiarato: “Sì, è vero diventerò padre e vorremmo vivere questa situazione in maniera tranquilla e privata. Non so come cambierà la mia vita, ma non penso che ci saranno ripercussioni sulla mia professione”. La moglie del tennista è laureata in economia e lavora presso la Rafael Nadal Foundation, di cui è la direttrice.

Il vincitore del Roland Garros, nella stessa conferenza stampa, ha annunciato che tornerà a disputare il torneo di Wimbledon dopo tre anni. “La mia intenzione è quella di disputare il torneo londinese-. Il mio piano è andare a Londra, allenarmi e valutare tutte le opzioni perché per ora l’evoluzione del problema al piede è soddisfacente. Sono entusiasta di giocare Wimbledon dopo un’assenza di tre anni” ha rivelato.











