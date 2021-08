Yari, Matilde, Assunta e Roberta, amici Veronica Pivetti/ Un ruolo importante nella sua vita

Non c’è solo Paolo Conticini tra gli amici chiamati a sorprendere Veronica Pivetti a Canzone segreta. Nella puntata in replica questa sera, infatti, vedremo anche Yari Gugliucci, Matilde D’Errico e le meno note Assunta e Roberta, tutte quante persone che nella vita di Veronica hanno avuto un ruolo fondamentale. Nel corso della sua carriera di attrice e conduttrice televisiva, nello specifico, Veronica ha avuto modo di conoscere Yari Gugliucci, anche lui con alle spalle una discreta serie di successi nel mondo del cinema. Tra i suoi lavori più celebri si annovera La piovra, nel 1997, in cui ha avuto un ruolo minore, ma soprattutto le diverse produzioni internazionali a cui ha preso parte come un riadattamento de La tempesta di Shakespeare e il film televisivo coprodotto da Bbc ed Hbo La mia casa in Umbria.

Veronica Pivetti/ Paolo Conticini la fa commuovere: "tra noi una bella alchimia"

Veronica Pivetti: chi sono gli amici ospiti di Canzone segreta

Matilde D’Errico, la seconda tra le amiche ospiti di Canzone segreta, è invece un volto abbastanza conosciuto della televisione. Gli spettatori di Rai3 la identificheranno subito come la conduttrice di Sopravvissute, il programma di seconda serata che va in onda dopo Amore criminale, e in effetti la D’Errico ha ideato entrambi i format. Lei e Veronica si sono conosciute quando quest’ultima è stata chiamata a condurre per la prima volta Amore criminale, e da allora sono diventate buone amiche (oltre che colleghe). Più scarse le informazioni su Assunta e Roberta, dal momento che nessuna delle due fa parte del mondo dello spettacolo.

