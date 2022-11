Yari Selvetella chi è/ Noto scrittore e giornalista italiano “promosso” da Repubblica

Yari Selvetella chi: biografia e carriera dello scrittore italiano

Yari Selvetella è un apprezzatissimo scrittore e giornalista italiano, che sarà ospite di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno. Ma andiamo a vedere chi è l’ospite della conduttrice, nello specifico.

Yari Selvetella è nato a Roma il 16 febbraio del 1976 e ha coltivato la sua passione per la scrittura. Nel 1994, a soli 18 anni, vince il premio Grinzane Cavour ed è promosso da La Repubblica. Esordisce con alcune biografia tra cui la nota Rino Gaetano che si incentra sul cantante. Nel corso degli anni 2000, si occupa anche di criminalità e mafia romana e scrive diversi libri: Roma Criminale, Banditi, Criminali e Fuorilegge di Roma e Roma, l’impero del crimine. Lo scrittore è stato anche autore di diversi romanzi e poesie tra cui: Male e Peggio, La maschera dei gladiatori, La maschera dei gladiatori. Nel 2008 ha pubblicato Le stanze dell’addio arrivando tra i dodici finalisti del Premio Strega. Nel corso della sua carriera ha anche lavorato per diversi programmi Rai quali anche il noto Unomattina.

Yari Selvetella racconta il suo romanzo ‘Le regole degli amanti’

Lo scrittore romano Yari Selvetella, in un’intervista a Vanity Fair, ha parlato a lungo di una delle sue ultime fatiche: Le regole degli amanti. Il romanzo racconta della complessa e articolata relazione tra un uomo e una donna che decidono di stilare un decalogo di regole sull’amore.

Yaru Selvetella racconta: “Ho iniziato a scrivere Le regole degli amanti perché da molti anni mi affascinano fatterelli tratti dalle cronache locali o certi pettegolezzi in cui si scopre che qualcuno ha avuto una “doppia vita”, magari per interi decenni. Com’è sostenibile un tale esercizio di moltiplicazione della realtà? Quale curioso equilibrio consente a queste esistenze di procedere? Mi sembra una materia ideale per un romanzo. Sono d’accordo con Javier Cercas quando afferma che il romanzo è “il genere delle domande” e qui ce ne sono moltissime attorno alle quali far muovere le faccende dei personaggi. L’altro elemento è relativo proprio ai protagonisti del romanzo: li volevo imperfetti, come le persone che mi affascinano di più nella vita reale. Li volevo irritanti, perfino cinici, volevo gioire dei loro slanci e indignarmi del loro cinismo, volevo perdermi in loro per conoscere meglio me stesso come si fa in una città sconosciuta”.

