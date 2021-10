Ylenia Azzurretti, fidanzata Frank Matano/ Lui: “Mi ha avvicinato sei anni fa…”

Ylenia Azzurretti è la fidanzata di Frank Matano. Chi è la ragazza è riuscita a conquistare il cuore di uno dei volti più noti del mondo della televisione? Classe 1989, Ylenia è nata a Caserta e ha conquistato il giudice di Italia’s Got Talent con la sua bellezza e simpatia. Proprio come il compagno Ylenia lavora nel mondo dello spettacolo, anche se in seconda linea visto che è una regista di documentari. Tra le sue collaborazioni segnaliamo quella con i The Jackal.

Grande appassionata di cinema e scrittura, Ylenia ha seguito la sua passione seguendo la facoltà di Lettere Moderne presso l’Università degli studi di Napoli Federico II dove si è laureata. Successivamente si è dedicata al mondo della scrittura e dei copioni in particolare al mondo della regia e della sceneggiatura.

Ylenia Azzurretti e Frank Matano: prove di convivenza?

Ylenia Azzurretti è felicemente innamorata di Frank Matano e i due non nascondono la loro storia. Anzi sui profili social la coppia condivide diverse foto insieme per la gioia dei fan. Ma come è nato l’amore? A rivelarlo è stato Frank Matano durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair: “mi ha avvicinato sei anni fa lei, guardava i miei video su YouTube, ci sono stati rapporti sessuali che sono sfociati nell’amore. Ha 27 anni, due più di me, studia Giurisprudenza e vive a Sessa Aurunca, dieci minuti da Carinola”.

Con la sua solita ironia, Frank Matano ha poi parlato di convivenza: “no, non è il momento. C’è Matteo a casa con me, ed è difficile rimpiazzarlo. Mi sembrerebbe anche prematuro, già sono prematuro professionalmente, meglio fare le cose con calma”. Lo youtuber, comico e attore italiano ha parlato anche di fedeltà scherzando: “sì, sono fedele. Ovviamente ho delle erezioni se vedo ragazze molto attraenti, ma ci sono delle cose per contenersi: la masturbazione, per esempio”.



