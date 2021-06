Ylenia Azzurretti, fidanzata Frank Matano/ Sempre più innamorati e “social”

Ylenia Azzurretti è la fidanzata di Frank Matano, lo youtuber, comico e attore italiano che recentemente è stata tra i protagonisti di LOL – Chi ride è fuori. Un grande amore quello nato tra la 32enne che è follemente innamorata del suo Frank stando a quanto condiviso da entrambi sui profili socia.. Entrambi molto attenti ai social, Ylenia e Frank condividono diverse foto insieme e sono sempre più uniti e innamorati l’uno dell’altro.

Diverse le foto pubblicate da Ylenia con il suo compagno come in occasione della fine dell’anno quando la ragazza ha pubblicato uno scatto in compagnia del suo Frank scrivendo: “Diciamo che il 2020 lo ricorderò anche per cose belle. Buon natale”. Ma chi è la fidanzata di Frank Matano? Cerchiamo di scoprire qualcosa in più sul conto di questa bellissima ragazza che da diverso tempo è legata al simpaticissimo youtuber.

Chi è Ylenia Azzurretti, fidanzata Frank Matano

Classe 1989, Ylenia Azzurretti è nata a Caserta e negli ultimi tempi è balzata agli oneri del gossip nostrano per essere la fidanzata di Frank Matano. La bellissima attrice è riuscita a conquistare il cuore di Frank, uno dei personaggi più amati e richiesti del piccolo schermo (e non solo). Un anno davvero importante per il comico e youtuber che ha ricoperto il ruolo di giudice nel programma di successo “Italia’s Got Talent”, ma anche quello di concorrente nella prima e fortunatissima edizione di “LOL – Chi ride è fuori”.

Ma chi è davvero Ylenia Azzurretti? Proprio come Frank, anche la fidanzata lavora nel mondo dello spettacolo. In particolare Ylenia è una regista di documentari e durante la sua carriera ha collaborato anche con i The Jackal. Non solo, Ylenia ha anche conseguito una laurea in Lettere Moderne presso l’Università degli studi di Napoli Federico II ed è una grandissima appassionata di scrittura. Un passione che l’ha spinta a sperimentare lanciandosi nel mondo della regia e della sceneggiatura.



