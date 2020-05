Ylenia Carrisi, figlia scomparsa Al Bano e Romina/ Power: “Non ti dimenticherò mai”

Pubblicità

Quello di Ylenia Carrisi è un nome che da anni si legge in articoli di cronaca. La sua scomparsa è ancora oggi un mistero. Qualcuno crede che la figlia di Al Bano e Romina Power sia morta, molti altri invece sono convinti sia ancora viva ma nascosta da qualche parte. Di questo ne è certamente sicuro suo fratello Yari che, in una recente intervista rilasciata alla trasmissione Rivelo ha infatti dichiarato: “lei è ancora in giro. Ho speso tanto tempo della mia esistenza a cercarla. – e ancora – E sono sicuro che, dopo tutto quanto è successo e l’ha investita, lei abbia paura di subire una sovraesposizione mediatica soverchiante. Delle idee me le sono fatte, ma fino a quando non riuscirò a trovare Ylenia niente avrà senso.”

Romina Power ricorda la figlia Ylenia: “Non ti dimenticherò mai”

Yari Carrisi anzi non si arrende e continua a cercare sua sorella Ylenia: “La sto cercando a tutt’oggi, in un certo senso. La vedo negli occhi di alcune persone che incontro, la vedo nei sogni”. Ma Ylenia Carrisi non è soltanto nella mente di suo fratello Yari ma di tutta la sua famiglia. Romina Power condivide spesso foto di sua figlia su Instagram, dedicandole parole di grande amore. Ultimamente la cantante di origine americana ha pubblicato dei bellissimi primi piani del volto di sua figlia sul noto social, ricordandole che “Non ti dimenticherò mai!”



