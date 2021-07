YLENIA, YARI, CRISTEL E ROMINA JR. CARRISI/ Sulle orme di Albano Carrisi e Romina Power

La dolorosa scomparsa di Ylenia, Yari Carrisi e l’amore per la musica

Albano Carrisi e Romina Power hanno fatto sognare l’Italia per molti anni, anche dopo la separazione nel 1999 e il divorzio nel 2012. Convolati a nozze nel 1970, dallo loro storia d’amore sono nati quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr . Ylenia, la primogenita nata pochi mesi dopo le nozze, è scomparsa all’età di 23 anni a New Orleans (presumibilmente il 6 gennaio 1994)e da allora non si hanno più notizie.

Il 21 aprile del 1973 è nato Yari Carrisi, secondogenito di Al Bano e Romina. Yari ha seguito le orme dei genitori ed è diventato musicista, scrivendo numerosi testi per il padre. Il giovane Carrisi ha anche collaborato con Jovanotti: “Gli ho scritto un album, sei testi. Speriamo che prima o poi venga pubblicato. Ho scoperto una persona di grande sensibilità, un artista vero”, ha raccontato Lorenzo Cherubini al Corriere della Sera un po’ di anni fa. È conosciuto anche per aver partecipato alla quarta edizione di “Pechino Express”.

Cristel e Romina Jr: le più piccole di casa Carrisi

Cristel Carrisi, terza figlia di Al Bano e Romina, è nata il 25 dicembre 1985. Dopo aver seguito per un certo periodo le orme dei genitori, Cristel si è poi rivolta alla moda e successivamente si è iscritta all’Università di Harvard, dove si è laureata in Letteratura. Cristel si è trasferita a Zagarbia, in Croazia, con Davor Luksic, l’imprenditore che ha sposato nel 2016 e da cui ha già avuto due figli, Kay Tyrone (2018) e Cassia Ylenia (2019. Ora la coppia è in attesa del loro terzo figlio. Nel 1987 è nata Romina Jr Carrisi, ultima figlia di Al Bano e Romina. Appassionata di fotografia, la più piccola di casa Carrisi ha rivestito anche il ruolo di modella e di attrice in teatro. La giovane Romina si divide tra Stati Uniti, Italia e Croazia, per passare del tempo con la sua famiglia.

