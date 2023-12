Youtube, nuova funzione per visualizzazioni e “mi piace”/ Un contatore che si aggiorna in tempo reale

Youtube, il popolare sito dove vedere video, si potrebbe aggiornare a breve con una funzione molto interessante, soprattutto per i creator. Secondo quanto riportato nelle scorse ore dai colleghi di Hdblog.it, i programmatori stanno testando la possibilità di visualizzare quasi in tempo reale il numero di visite e il numero di like. In poche parole verrebbe aggiunto al filmato di Youtube un contatore che appunto si aggiornerebbe live, mostrando l’effettivo interesse nei confronti dello stesso video. Nel dettaglio l’aggiornamento avverrebbe ogni minuto, e si tratta di un’animazione dinamica che al momento è visibile solamente da un numero ristretti di utenti, e che si attiva alla riapertura di Youtube. Funzionerebbe inoltre anche quando il video è messo in pausa.

Dati sintetici dei pazienti Uk: svolta nella sanità inglese/ “Con AI scatta l'allarme su protezione privacy”

Youtube aveva già accennato a questa funzione durante lo scorso mese di ottobre, e in quell’occasione aveva annunciato una serie di novità che l’azienda stava piano-piano implementando sulla piattaforma video più famosa al mondo. Tra queste anche un controllo migliore dell’audio sui dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet; delle anteprime video più grandi; la possibilità di poter accelerare la riproduzione del filmato fino a 2x, il doppio della velocità normale. “Inoltre, per i nuovi caricamenti video – aveva spiegato l’azienda di proprietà di Google – abbiamo aggiunto una nuova animazione che aggiorna il conteggio delle visualizzazioni e dei “Mi piace” in tempo reale per le prime 24 ore per mostrare quanti altri utenti stanno interagendo con ciò che stanno guardando”.

WhatsApp, novità invio file multimediali/ Si potranno spedire foto e video fino a 2GB ciascuno

YOUTUBE, NUOVA FUNZIONE PER VISUALIZZAZIONI E “MI PIACE”: LA SEGNALAZIONE DI UN UTENTE REDDIT

A segnalare per primo la nuova funzionalità è stato un utente di Reddit, popolare social americano, che ad ottobre si era detto “infastidito” dal contatore, dicendo che avrebbe voluto disattivarlo ma senza trovarne il modo: “Sto guardando un video – scriveva poche settimane fa – e continuo a essere distratto da un’animazione in cui il contatore delle visualizzazioni passa a un nuovo numero come se fosse un contatore di clic fisico. Non ho visto questo comportamento prima di oggi e vorrei disabilitarlo”. E’ probabile che la funzione, quando verrà distribuita a tutti, possa essere implementata e quindi migliorata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA