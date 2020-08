YouTuber crea pistola spara-mascherine/ Video: Allen Pan le lancia sul volto ma…

Siete stufi di vedere persone senza mascherine in zone affollate? Magari non avete voglia di discutere col rischio di litigare. I casi di cronaca sono pieni di casi di gente aggredita dopo aver chiesto il rispetto di questa semplice norma anti Covid. Uno YouTuber ha studiato una soluzione. Ha costruito un dispositivo in grado di “sparare” le mascherine direttamente sui volti delle persone. L’idea è venuta ad Allen Pan di Mythbusters. Visto che le mascherine sono uno strumento prezioso per evitare la diffusione del coronavirus, ma alcune persone sono ancora riluttanti a indossarle, ha inventato una pistola spara mascherine che può tornare utile. C’è l’impugnatura a pistola di una bombola di vernice spray, una elettrovalvola di una bomboletta di CO2 a cui ha aggiunto parti del tubo dei freni di un’auto per costruire il “lanciatore” di mascherine. La cosa ancor più curiosa è che quando la maschera viene lanciata, i lacci riescono ad avvolgere la testa del bersaglio.

LO YOUTUBER ALLEN PAN CREA PISTOLA SPARA-MASCHERINE

Dopo vari test effettuati con successo a casa, lo YouTuber ha deciso di portare la pistola spara mascherine sul campo. Così ha scoperto che il vento e la qualità artigianale scadente del prodotto ne limitava l’applicazione pratica nel mondo reale. In pratica non è realmente efficace per strada se c’è del vento e con le persone in movimento, ma è anche una questione di mira. Durante le prove a casa, infatti, si è servito di un manichino, quindi non ha avuto modo di rendersi conto che proprio il movimento e il vento potevano incidere sull’efficacia della sua invenzione. L’idea comunque è interessante, infatti il video condiviso sui social e su YouTube ha raccolto già moltissime visualizzazioni e commenti. Magari il suo progetto potrebbe rappresentare un punto di partenza per un prodotto più efficace… Scherzi a parte, non va neppure sottovalutata la reazione che avrebbero le persone nel vedersi sparate le mascherine sul volto.





© RIPRODUZIONE RISERVATA