Yulia Bruschi e Manuel Pirelli si sono lasciati?/ Lei con Cesare dopo Love Island

Chi ha seguito Love Island Italia, reality condotto da Giulia De Lellis e conclusosi qualche settimana fa, saprà che alcune coppie hanno davvero trovato l’amore e sono oggi ancora insieme. Una di queste è quella composta da Yulia Bruschi e Manuel Pirelli, che nel reality, prima di trovare una stabilità, hanno affrontato gelosie e momenti di scontro. Hanno però deciso di continuare la loro frequentazione anche dopo il programma, anche se le ultime novità sembrano ben altro che positive. In tanti hanno notato come i like e i commenti che i due si scambiavano su Instagram siano ormai spariti e sono inoltre scomparse anche le foto di coppia. Nessuno dei due ha però al momento confermato o smentito la rottura. Sta di fatto che a questi indizi social si sono aggiunti altri elementi che hanno aumentato i sospetti sulla rottura.

Mariangela D'Abbraccio/ "Io attrice? Non ho avuto tanta scelta. Tutto già scritto"

Love Island Italia: Yulia vicina a Cesare, è finita con Manuel?

Qualche giorno fa Antonino Guzzardo e Cristina Carpana, che sono una coppia, hanno incontrato a Firenze alcuni ex compagni d’avventura: Cesare, Denis e Yulia Bruschi. Con le non c’era però Manuel Pirelli. In questa occasione, Denis ha fatto delle stories in cui ha ripreso quelle che ha poi definito ‘coppiette’: Antonio e Cristina, Yulia e Cesare. Va ricordato che la Bruschi era inizialmente interessata proprio a lui che ricambiava le sue attenzione; successivamente è poi subentrato Manuel. Ora questa vicinanza fa sospettare che non solo Yulia e Manuel abbiano rotto, ma anche che lei si sia avvicinata a Cesare. Non ha preso benissimo la cosa Giulietta, ex di Cesare.

LEGGI ANCHE:

Alessandro Haber: "Vi faccio vedere la mia parte più sexy"/ "Non vorrei che poi..."Jennifer Aniston: "Ho eliminato dalla mia vita chi non si vaccina"/ "Obbligo morale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA