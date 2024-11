Lo ha sottolineato anche Alfonso Signorini, abbiamo vissuto poco delle dinamiche sentimentali di Yulia Bruschi e Giglio al Grande Fratello 2024. Eppure, a piccoli passi è nata una vera e propria coppia nella Casa più spiata d’Italia. Proprio il conduttore ha deciso di chiamarli in disparte nel corso della puntata di questa sera per portare, come giusto che sia, i riflettori sulla bellezza del loro rapporto.

A prendere per prima la parola è stata Yulia Bruschi che è partita proprio dalla scelta di affidarsi al rapporto con Giglio dopo la fine del rapporto con l’ex fidanzato Simone Costa. “Perchè alla fine ho scelto Giglio? In realtà ci siamo scelti dall’inizio, ero più io che volevo un po’ nascondere questo sentimento che sentivo nascere in me. Siamo molto simili, non pensavo di trovare una persona così. C’erano già delle difficoltà con Simone fuori, mi sono voluta lasciare tutto alla spalle per riprendermi da sola; poi ho incontrato Giglio che mi ha aiutato in questa cosa…”.

Dalle parole di Yulia Bruschi al Grande Fratello 2024 si evince tutta la tenerezza del rapporto con la lega a Giglio: troppo presto per definirlo amore, ma sicuramente qualcosa di importante anche secondo la percezione del concorrente. “Ho aspettato, ho voluto rispettare i suoi tempi. Se sono innamorato? E’ una parola grossa, diciamo che ho superato la curiosità delle prime settimane; è una persona che mi piace tanto e con la quale mi ci vedo fuori da qui”. Sulla stella linea anche Yulia Bruschi che, facendo da eco alle parole di Giglio, ha ribadito: “C’è tanto ancora da scoprire e vivere ma i presupposti sono davvero positivi”.