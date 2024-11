Siamo tutti in attesa di una nuova puntata del Grande Fratello 2024 e con buone probabilità un focus in particolare sarà portato su Yulia Bruschi e su alcune faccende che riguardano il rapporto con l’ex fidanzato Simone Costa. Già alcune settimane fa i due hanno avuto modo di confrontarsi proprio all’interno della Casa, di fatto mettendo la parola fine alla loro liaison che comunque pare fosse tracollata già prima dell’esperienza nel reality.

Arriva però nelle ultime ore un vero e proprio ‘terremoto’ riguardante Yulia Bruschi e il rapporto con l’ex fidanzato Simone Costa. A scuotere gli animi in vista del Grande Fratello 2024 – come riporta Fanpage – è stato Biagio D’Anelli che ha raccontato di un retroscena choc a proposito della concorrente. Quest’ultima sarebbe infatti stata denunciata dal suo ex fidanzato: “… Per una situazione vergognosa, è scritto agli atti e quindi la cosa è pubblica: pare che lei abbia spaccato un bicchiere di vetro in faccia al suo ex o attuale fidanzato”.

Yulia Bruschi denunciata dal suo ex fidanzato Simone Costa: “Gli ha spaccato un bicchiere di vetro in faccia…”

Inizialmente Biagio D’Anelli si è limitato a raccontare i fatti, solo successivamente ha dato un nome e un cognome alla vicenda: “Siccome ho letto la denuncia vi dico il nome: la concorrente del Grande Fratello 2024 in questione è Yulia Bruschi. La denuncia è stata fatta presso il Tribunale di Lucca”. L’esperto di gossip ha poi richiesto l’intervento del reality sulla questione: “E’ doveroso che il Grande Fratello la metta al corrente; questa ragazza pensa di stare bella e beata e che nessuno sa quello che ha fatto, ovvero spaccare i bicchieri in faccia a un ragazzo che giustamente l’ha denunciata”.

A rendere ancora più ‘calda’ la vicenda è stato poi proprio l’ex fidanzato di Yulia Bruschi, Simone Costa, che – come riporta Fanpage – avrebbe commentato il video di Biagio D’anelli di fatto confermando la versione sulla denuncia ai danni della concorrente del Grande Fratello 2024: “Non so come tu abbia fatto, ma è vero”.