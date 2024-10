Yulia Vlasova, chi è la fidanzata di Johnny Depp: come va il loro rapporto

Nel cuore di Johnny Depp da qualche anno sarebbe tornato l’amore, con l’artista americano che avrebbe intrapreso una relazione con la modella Yulia Vlasova, che però non farebbe parte del mondo dello spettacolo. I due si sarebbero conosciuti nel 2021 in occasione del 55° Festival Internazionale del Cinema di Karlovy Vary e da quel momento in poi sarebbe scattata la frequentazione, che stando a quanto ricostruito da fonti vicine alla coppia, si frequenterebbe di tanto in tanto, e non sono mancate le occasioni in cui i due sono stati pizzicati insieme.

Yulia Vlasova è una modella ed estetista russa, nata ad Oblast ma che oggi vivrebbe in quel di Praga, in passato la ragazza ha studiato presso l’accademia di formazione leader di Mosca e all’Istituto di Relazioni Internazionali di Mosca (MGIMO), gestito dal Ministero degli Esteri russo, nelle stessa sede dove sono stati formati i membri di settore politico e servizi segreti.

Yulia Vlasova e il fidanzamento con Johnny Depp: la richiesta sulla privacy

La modella russa e nuova fidanzata di Johnny Depp non sembra amare particolarmente l’esposizione sotto i riflettori e per questo in diverse occasioni ha chiesto anche ai suoi amici di non rilasciare dichiarazioni o interviste in merito alla sua situazione con l’artista americano: “La vostra comprensione e il vostro rispetto per la mia privacy saranno apprezzati“.

La giovane, che nel 2021 ha partecipato alla finale di Miss Office 2021, ha scatenato l’ambiente mediatico, vista la differenza di età di oltre trent’anni con Johnny Depp, la ragazza ha infatti 28 anni mentre la star del cinema vanta 61 primavere alle spalle. Una relazione non troppo esposta quella tra i due, che però continua a far incuriosire i fan Johnny Depp, sempre pronti a cercare di capire qualcosa in più sulla giovane Yulia Vlasova.

