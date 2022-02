Yuman canzone “Ora e qui”/ Sanremo 2022: tra i Big con un brano dal sapore soul

YUMAN AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “ORA E QUI”

Il giovane artista Yuman in alcune sue recenti dichiarazioni in merito alla partecipazione al Festival di Sanremo 2022 tra i big ha dimostrato ancora tutta la sua incredulità. Ha sottolineato però di non aver minimamente paura di calcare il celebre palco dell’Ariston. Si è detto invece pronto per la sfida e ad allenarsi per farsi trovare pronto e carico per l’occasione. Il brano che proporrà si intitola Ora e qui, e in una piccola intervista per la Rai ha raccontato il messaggio che si cela dietro il testo.

Testo "Ora e qui", canzone Yuman/ Analisi e significato: carpe diem… (Sanremo 2022)

Il giovane artista ha spiegato che il brano è una sorta di invito a cogliere le occasioni nel momento giusto; in particolare a non lasciarsi sfuggire la felicità che arriva quando meno ce lo si aspetta. La canzone che porta in gara ha un sapore soul che sfrutta al massimo la voce calda e avvolgente di Yuman. Il testo narra dell’uscita da un momento difficile con un colpo di scena finale.

Yuman “Ora e qui” titolo della canzone di Sanremo 2022/ Una ballata su padre e figlio

YUMAN, SANREMO 2022: TRA I BIG SULL’ARISTON

Yuman, artista di origini romane, si è fatto conoscere al pubblico grazie al trionfo ottenuto nell’ultima edizione di Sanremo giovani, garantendosi di diritto l’opportunità di giocarsi le proprie carte tra artisti già affermati e campioni di vendite. Il suo percorso di vita è sempre stato scandito dalla musica, come dimostrato dalle sue esperienze in giro per il mondo alla ricerca della propria dimensione artistica.

Uno dei suoi brani più celebri è senza dubbio Twelve, prodotto nel 2018 e subito entrato in rotazione in diverse radio nazionali. Altrettanto di successo è stato il singolo lanciato nel 2019, Run, occasione per un tuor di grande successo in Germania. Come già anticipato Yuman ha trionfato nel programma condotto da Amadeus Sanremo giovani, per l’appunto ultima apparizione e progetto del cantante pronto ad approdare sul palco dell’Ariston. Nel 2019 i suoi primi successi discografici lo hanno inoltre portato ad essere premiato da MTV come miglior artista del mese. Inoltre nello stesso anno è stato inserito dalla celebre piattaforma di intrattenimento YouTube tra i 10 artisti del panorama musicale più promettenti.

