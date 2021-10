Yvonne Sciò e l’ex marito Stefano Dammicco, perché si sono lasciati?/ La figlia Isabella

L’imprenditore Stefano Dammico, socio fondatore di Eagle Pictures spa, è l’ex marito di Yvonne Sciò. I due si sono sposati il 12 novembre 2005 e nel 2008 sono diventati genitori della loro unica figlia Isabella Beatrice. La Sciò, sulle pagine di Vanity Fair nel 2015, ha definito Dammico un “marito sbagliato, sposato di corsa in quattro mesi, per l’orologio biologico, per voglia di costruire”. E ha aggiunto: “Il fatto è che ci siamo lasciati subito, con mio marito, e lui poi per noi non c’è mai stato. Adesso stiamo per divorziare”. In un’intervista al settimanale F, l’attrice ha rivelato di aver lasciato il marito quando la figlia aveva solo 3 mesi. Alla figlia ha dedicato il suo primo documentario da regista, Roxanne Lowit Magic Moments: “Mi ha messo la forza nelle braccia quando il peso di crescerla sola aumentava e io quella forza proprio non sapevo dove andarla a trovare”.

Yvonne Sciò e il rapporto speciale con la figlia Isabella

Yvonne Sciò è molto legata alla figlia Isabella, oggi 13 anni. “La più grande soddisfazione della mia vita è mia figlia Isabella. Vederla crescere felice mi fa capire che qualcosa di buono l’ho fatto”, ha detto sul settimanale F. Ivonne Sciò tiene molto alla privacy della figlia che appare molto poco sul profilo social della madre, e sempre con il volto nascosto. Qualche anno fa ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, l’attrice si è commossa parlando della figlia: “Lei è il mio punto debole, l’ho cresciuta da sola. Mi ha dato tanta forza: se avessi pensato a la mia vita a Non è la Rai, non avrei mai immaginato di avere il coraggio di fare tutto quello che ho fatto… I figli ti danno energia e forza anche quando pensi di non potercela fare”.

