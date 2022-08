Zaccheroni: “Ibra avrebbe meritato il pallone d’oro”/ “Uno come lui non ci sarà più”

Parlando ancora di Ibrahimovic, secondo Zaccheroni la sua forza è il carisma: “È un guardiano dello spogliatoio, uno che cambia l’approccio della squadra al match. E poi avrà meno velocità, ma gli resta una tecnica straordinaria; prima del suo arrivo il Milan era inguardabile”. Un leader vero e proprio, che il tecnico non ha mai allenato. Eppure, anche nel suo spogliatoio c’era un uomo che riusciva a tenere le redini del gruppo. “Quando ho allenato il Milan era Maldini, però in maniera differente da Ibra”. E quando gli chiedono il senso della sua affermazione, lui risponde: “Non ha mai preso la parola in mia presenza, eppure so per certo che quando non c’ero interveniva e veniva rispettato”.

Zlatan Ibrahimovic/ “Ho giocato 6 mesi senza legamento, mai sofferto così tanto”

Impossibile, per un grande estimatore di Ibra come lui, non rispondere con il nome dello svedese quando gli chiedono quale giocatore avrebbe voluto allenare. “L’ho rincorso tante volte ma ho sempre sbagliato i tempi”. Oltre Ibra? “Allora due: Franco Baresi e la possibilità di continuare un anno con Adriano”.