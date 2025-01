Zack cane eroe, film su Rai 3 diretto da Lynn Roth

Martedì 28 gennaio 2025, andrà in onda, in prima serata su Rai 3, alle ore 21:20, il film per le famiglie intitolato Zack cane eroe. Il film viene trasmesso in concomitanza con il Giorno della Memoria. Questa pellicola è una co-produzione di Stati Uniti ed Ungheria del 2020 ed è scritta e diretta dalla regista Lynn Roth, che aveva esordito sul grande schermo nel 2007 con The little traitor. La colonna sonora è invece realizzata da Wlad Marhulets, mentre la fotografia ha la firma di Gábor Szabó.

Il giovane protagonista del film Zack cane eroe è interpretato dall’attore August Maturo, che ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo a soli 4 anni come comparsa nella serie tv di successo How I Met Your Mother. Nel cast anche Ken Duken, Ayelet Zurer, Ádám Porogi, Viktória Stefanovszky, Lois Robbins, Levente Molnár e Miklós Béres.

La trama del film Zack cane eroe: un bambino e il suo amico cane fuggono dal campo di concentramento

Zack cane eroe è ambientato a Berlino durante i tristi e spaventosi anni della Seconda Guerra Mondiale.

Qui abita un ragazzino di origini ebraiche di nome Joshua che, come migliaia di persone in quel periodo, vive nella paura per la propria incolumità.

Il protagonista, però, può contare sulla presenza del suo amatissimo pastore tedesco, Zack, con cui trascorre le proprie giornate cercando di trovare sempre qualcosa di positivo a cui aggrapparsi.

Giorno dopo giorno, però, la situazione diventa sempre più drammatica, in particolare dopo l’introduzione delle leggi razziali.

Zack viene allontanato da Joshua per aiutare le guardie dei lager, infatti, data la sua razza, i nazisti vorrebbero utilizzarlo per attaccare i prigionieri del campo di concentramento, seminando terrore.

Anche la situazione di Joshua è tutt’altro che felice, infatti viene trasportato in un lager dove, però, riesce a ricongiungersi proprio con il suo amico a 4 zampe, che lo riconosce immediatamente.

Nonostante l’addestramento che gli è stato impartito, Zack non riuscirà mai ad attaccare il suo padroncino, poiché il sentimento che li lega è più forte di qualunque ordine.

Joshua decide così di tentare di fuggire da quel luogo proprio grazie all’aiuto del suo cane, ma riuscire in quest’impresa sarà tutt’altro che facile.