Zaniolo al Milan?/ Calciomercato: Tottenham alla finestra, il commento del ct Mancini

Calciomercato news, Nicolò Zaniolo al Milan più che al Tottenham

In questo penultimo martedì di calciomercato invernale sembrano aumentare le chances di vedere Nicolò Zaniolo al Milan entro la fine di gennaio. Accostato con insistenza al Tottenham del tecnico Conte, e con anche gli inglesi del Brighton & Hove Albion di mister De Zerbi alla finestra, al momento la destinazione più probabile per l’azzurro sarebbe rappresentato dalla Milano rossonera vista la mancata intesa tra la Roma ed i londinesi in merito alla formula del trasferimento. Nelle scorse ore il dirigente milanista Paolo Maldini avrebbe trovato l’accordo con l’agente di Zaniolo per un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione ma resta da convincere i giallorossi, che per il momento hanno già respinto la proposta di prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di 25 milioni di euro.

Calciomercato news, Zaniolo al Milan con l’addio di Bakayoko

L’arrivo di Zaniolo al Milan da qui allla fine della finestra di calciomercato potrebbe essere agevolato dalla partenza di Tiémoué Bakayoko. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il centrocampista francese avrebbe accettato di trasferirsi in Turchia all’Adana Demirspor guidato in panchina da Vincenzo Montella ed il suo agente è lo stesso del ventitreenne originario di Massa. L’addio di Bakayoko libererebbe un posto nella lista per la Serie A ma sarà necessario un rilancio ed il pressing dello stesso Zaniolo per convincere la Roma a lasciarlo partire. Ricordiamo inoltre che il tecnico giallorosso José Mourinho si era detto fiducioso di poter contare sull’azzurro dopo la fine della sessione di trattative.

Calciomercato news: voci su Zaniolo al Milan, il commento del ct Mancini

Le voci riguardanti il possibile approdo di Zaniolo al Milan, ed in generale il suo addio alla Roma, sono arrivate anche al commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini in questi giorni di calciomercato invernale. A margine dell’incontro “Allenare l’Azzurro” tenutosi presso la sede del CONI a Roma, l’ex allenatore di Inter e Manchester City ha dichiarato: “Zaniolo? Il mio ‘osservatorio’ è sempre lo stesso. Dal primo giorno che l’ho visto penso che sia un ragazzo con grandi qualità, credo che debba mettersi a disposizione della squadra come sempre, come fanno tutti i giocatori, e sfruttare il suo talento.”

