Zaniolo al Tottenham?/ Calciomercato news, non sarà convocato per Spezia-Roma

Calciomercato news, trattativa in corso per il passaggio di Zaniolo al Tottenham

In queste ore di calciomercato invernale sembrano aumentare le chances di vedere Nicolò Zaniolo al Tottenham. Nelle scorse ore era emersa la notizia riguardante l’intenzione da parte della Roma di ascoltare eventuali proposte provenienti dai vari club d’Europa per il giocatore della Nazionale italiana, dato ormai in partenza dalla Capitale già da questo mese di gennaio. La situazione è stata aggravata sicuramente dalla rottura tra lo stesso Zaniolo e l’ambiente romanista e, come rivela Sky Sport, non sarà convocato per la gara di campionato da disputare in casa dello Spezia.

Fischiato infatti all’Olimpico, Zaniolo, che era stato poi difeso dal suo allenatore José Mourinho in conferenza stampa, non ha nascosto il suo disappunto come emerso dall’enigmatico post pubblicato su Instagram in cui riprendeva delle vecchie dichiarazioni di Cristiano Ronaldo: “Tutto ha una soluzione, tranne la morte. Tutto il resto ha una soluzione, la vita è bella. Ci sono cose che sono ingiuste, non solo nel calcio. Che puoi farci? Non devi vivere in questo modo. Ti fanno male? Naturalmente ci sono cose che fanno male…”

Calciomercato news, Nicolò Zaniolo al Tottenham già in questa sessione invernale

L’approdo di Nicolò Zaniolo al Tottenham in questa finestra invernale di calciomercato sembra molto probabile a questo punto sebbene sulle sue tracce si registri anche l’interesse di altre squadre che militano in Premier League, come ad esempio il Newcastle, il Leicester City, il West Ham e l’Arsenal che si è recentemente assicurato Jakub Kiwior dallo Spezia, con invece i tedeschi del Borussia Dortmund più defilati.

Alla Roma dovrebbero andare trai 35 ed i 40 milioni di euro per il cartellino di Zaniolo ma i londinesi, che propongono il prestito con obbligo di riscatto per 20 milioni di euro, ed i capitolini devono ancora trovare l’accordo sulla formula dell’operazione. L’arrivo di Zaniolo al Tottenham potrebbe inoltre confermare in maniera indiretta la permanenza di mister Antonio Conte sulla panchina degli Spurs dopo la recente intervista rilasciata al Guardian in cui sottolineava pure di non vivere bene la distanza dalla moglie e dalla figlia.

