Calciomercato Roma/ Rinnovo De Rossi, aprile decisivo e Fiorentina in agguato (oggi 4 aprile 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: APRILE DECISIVO PER DE ROSSI

Uno dei temi caldi del calciomercato Roma è quello legato all’allenatore: nel giorno della sua presentazione, a precisa domanda, Daniele De Rossi aveva affermato come nel contratto firmato con i giallorossi non fosse presente alcuna clausola legata al raggiungimento di obiettivi stagionali. Così sarebbe, dunque: i Friedkin hanno scelto De Rossi, dopo l’esonero di José Mourinho, come un traghettatore per sei mesi ma con la possibilità di rinnovarlo. Questo però, senza che ci fossero degli obblighi: il raggiungimento della Champions League o la vittoria dell’Europa League non farebbero scattare automaticamente il prolungamento del contratto, questo appare chiaro anche dalle ultime indiscrezioni che stanno filtrando negli ambienti della capitale.

Tuttavia, è innegabile che sotto la gestione di De Rossi la Roma abbia avuto un’impennata nel rendimento: dunque, la valutazione dei Friedkin sarebbe quella di rinnovare il suo allenatore ma attenzione, sarà comunque decisivo il mese di aprile nel quale i giallorossi si giocheranno l’Europa League (quarti di finale contro il Milan) e la qualificazione alla prossima Champions, in particolare nella sfida contro il Bologna che potrebbe essere più che determinante. A oggi ci sbilanciamo verso il rinnovo di De Rossi, ma poi le situazioni di calciomercato possono cambiare in fretta, soprattutto a Roma, e non è escluso che già oggi i Friedkin si stiano guardando intorno.

LA TENTAZIONE DI CALCIOMERCATO PER FIORENTINA: SCIPPO ALLA ROMA?

Anche perché, il calciomercato Roma deve certamente guardarsi dalla concorrenza per quanto riguarda Daniele De Rossi: se fino all’anno scorso l’esperienza negativa alla Spal non aveva attirato l’attenzione, il grande cammino con i giallorossi certamente è stato determinante nel far conoscere anche la figura del De Rossi allenatore. A pensarci sarebbe la Fiorentina: Daniele Pradè conosce molto bene Capitan Futuro e avrebbe aperto un ballottaggio con un suo ex compagno di reparto come Alberto Aquilani, che dopo aver fatto benissimo nella Primavera viola sta provando a portare il Pisa ai playoff di Serie B.

Ora, siamo abbastanza convinti che, dovendo scegliere tra un rinnovo alla Roma e la panchina della Fiorentina (naturalmente, con tutto il rispetto), per ovvie ragioni De Rossi non esiterebbe più di una manciata di secondi; tuttavia i viola potrebbero perdere Vincenzo Italiano che piace parecchio al Napoli – e non da oggi – e dunque dovendo cercare un allenatore che possa gestire un progetto impostato sui giovani e la crescita anno dopo anno potrebbe azzardare la scommessa De Rossi. Staremo a vedere naturalmente, come detto la decisione non dovrebbe arrivare prima della fine di aprile e dunque ci sono ancora i margini perché le cose si confermino così oppure cambino, secondo le sempre infinite vie del calciomercato.











