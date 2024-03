Calciomercato Roma News/ Il nome nuovo per la difesa è Bijol, Lukaku può restare (oggi 28 marzo 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: IDEA BIJOL

Proseguono le manovre del calciomercato Roma per la prossima stagione: attualmente la società deve ancora capire in che posizione di classifica terminerà e quale sarà il suo percorso in Europa League, perché chiaramente qualificarsi per la prossima Champions e magari in aggiunta vincere la competizione, o anche solo raggiungerne la finale, porterebbe a maggiori introiti con i quali, al netto delle plusvalenze per circa 40 milioni di euro da rispettare, potrebbero cambiare lo scenario anche in fase di acquisizione. Intanto è spuntato un nome nuovo per la difesa: sarebbe quello di Jaka Bijol, giovane difensore che è emerso nell’Udinese.

La sua stagione è stata sfortunata, Bijol ha saltato tre mesi per un infortunio ma è rientrato da poco, e soprattutto già lo scorso anno aveva mostrato di avere fisico, senso della posizione e qualche possibilità di andare in gol sui calci piazzati. Con la squadra friulana gioca in una difesa a tre che non è detto Daniele De Rossi, che l’ha già utilizzata, non torni a riproporre; la Roma ci crede ma deve stare attenta ed eventualmente chiudere l’operazione di calciomercato in anticipo, perché in estate Bijol giocherà gli Europei con la Slovenia e per lui quella potrebbe essere una bella finestra per mettersi in mostra e attirare ancor più le big, Napoli e Juventus erano già sulle sue tracce.

LUKAKU VUOLE RESTARE

Intanto attenzione anche allo scenario del calciomercato Roma per quanto riguarda Romelu Lukaku, e qui entra in gioco il discorso di cui sopra circa la qualificazione alla prossima Champions League. A quanto si legge sul Corriere dello Sport, l’attaccante belga avrebbe confidato ai compagni di squadra e all’entourage di voler restare in giallorosso; la sua stagione è stata positiva e si è creato un bel feeling con l’ambiente, l’alternativa al momento sarebbe quel Chelsea in cui aveva parecchio faticato nel corso del 2021-2022, quando vi era tornato dopo aver vinto lo scudetto con l’Inter. Il punto è il prezzo: Lukaku è in prestito con diritto di riscatto fissato a 37 milioni di euro.

Cifra che allo stato attuale delle cose la Roma non si potrebbe permettere, senza contare il fatto che Lukaku dovrebbe comunque ridursi lo stipendio per rimanere a vestire la maglia giallorossa; tuttavia un quarto o quinto posto (che sembrerebbe poter bastare) o la vittoria dell’Europa League garantirebbero alla Roma l’ingresso in Champions League, a quel punto sarebbe possibile riuscire a far fronte all’onere economico con il Chelsea (il prezzo potrebbe essere ritrattato, ma qui è da vedere) e chiudere i conti per la permanenza di Lukaku a Roma, un affare di calciomercato che metterebbe d’accordo tutti.











