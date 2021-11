Zazzaroni, che gaffe! “Iannone duro nelle gambe”/ Cala il gelo in studio a Ballando con le Stelle

Ivan Zazzaroni protagonista di una piccola gaffe a Ballando con le Stelle 2021, nei confronti di Andrea Iannone e Lucrezia Lando. La coppia si è cimentata in un tango per la prima prova speciale, riscuotendo alcune critiche da parte della giuria, che è apparsa insoddisfatta. Così il buon Zazzaroni, per ammorbidire i commenti severi dei colleghi, è intervenuto con una battuta che ha dato adito a doppi sensi. “Ma vi hanno annoiato davvero così tanto? Io credo che abbiano entrambi problemi di gambe. Sono molto duri nelle gambe… si è notato?“.

Ivan Zazzaroni e la gaffe doppio senso a Ballando con le Stelle

La frase del noto giornalista non è passata inosservata ai colleghi della giuria, che sono scoppiati a ridere. In particolar modo il giurato Guillermo Mariotto non ha trattenuto la sua rumorosa ridarella, costringendo così Zazzaroni ad avvicinarsi alla presidentessa Carolyn Smith per capire i motivi del suo divertimento. E’ a quel punto che il giornalista capisce di aver compiuto una piccola gaffe. “Mi sono accorto di aver detto una cosa…”, ammette tra le risate generali.

