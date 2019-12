Zecchino D’oro 2019/ Diretta e canzoni: Antonella Clerici guida i piccoli talenti

Parte oggi, mercoledì 4 dicembre 2019, la nuova edizione dello Zecchino d’Oro. Antonella Clerici conduce i tre appuntamenti nel pomeriggio di Rai Uno (dalle 16.50) e la serata finale, prevista per sabato 7 dicembre in prima serata, dove ad affiancare la conduttrice ci sarà Carlo Conti. Nella puntata di oggi verranno ascoltate le prime sei canzoni. Le altre sei verranno ascoltate invece domani 5 dicembre. Il 6 dicembre saranno riascoltate tutte le 12 canzoni in gara, in una versione ridotta. Il 7 dicembre sarà, invece, il giorno della grande finale in prima serata. Ad affiancare la giuria dei bambini nella votazione delle canzoni in gara ci sarà la giuria di ospiti, tra i quali troviamo Giovanni Allevi, Luciana Littizzetto, Ficarra e Picone, Laura Chiatti, Claudia Gerini, Benji e Fede, Alberto Urso.

Lo Zecchino d’oro 2019: le 12 canzoni in gara

Dodici sono dunque i bambini in gara in questa nuova edizione de Lo Zecchino d’oro. Eccoli: Claudio Rosato canta “O’ Tucano Goleador”; Giulia Rizzo e Matilde Gazzotti con “I pesci parlano”; Alessia Cecere canta “Sono felice”; Marta Sisto, Irene Lucarelli e Carlo Antonio Fortino cantano “L’inno del girino”; Nausica Speranzini canta “Tosse”; Gabriele Tonti con “Non capisci un tubo”; Nicole Curatolo e Zeno Gregorio Nigido cantano “Il bombo”; Francesca Larocca con “Skodinzolo”; Luna Massari con “Un principe blu”; Rita Longordo canta “Acca”; Alessia Mirra canta “Metti la salsa”, infine Asia Loi porta sul palco “La memoria”. Tra queste dodici canzoni nella serata del 7 dicembre verrà proclamata la vincitrice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA