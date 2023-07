Zelensky: “Non c’è disponibilità a invitare l’Ucraina nella NATO”/ “È assurdo, meritiamo rispetto”

Zelensky parteciperà al tavolo del vertice NATO a Vilnius. Su Twitter, in vista del summit, il presidente ucraino ha discusso proprio del ritardato ingresso dell’Ucraina nell’Alleanza: “Apprezziamo i nostri alleati. Apprezziamo la nostra sicurezza condivisa. E apprezziamo che ci sia sempre una conversazione aperta. L’Ucraina sarà rappresentata al vertice della NATO a Vilnius. Perché si tratta di rispetto. Ma anche l’Ucraina merita rispetto”.

Turchia, ok all'ingresso della Svezia nella NATO/ Erdogan cambia idea: "C'è l'accordo"

Come sottolinea il presidente, “Ora, sulla strada per Vilnius, abbiamo ricevuto segnali che una certa formulazione è in discussione senza l’Ucraina. E vorrei sottolineare che questa formulazione riguarda l’invito a diventare membro della NATO, non l’adesione dell’Ucraina. È senza precedenti e assurdo poiché non è fissato il tempo né per l’invito né per l’adesione dell’Ucraina. Mentre allo stesso tempo viene aggiunta una formulazione vaga sulle “condizioni” anche per invitare l’Ucraina”.

Chiese in sposa la figlia di Obama offrendo 500 mucche/ Guerriero Masai rinnova la proposta

Zelensky: “Ingresso nella NATO? Ne discuterò al vertice”

Il presidente ucraino Zelensky prosegue ancora, nel suo tweet: “Sembra che non ci sia disponibilità né a invitare l’Ucraina alla NATO né a renderla membro dell’Alleanza. Ciò significa che viene lasciata una finestra di opportunità per negoziare l’adesione dell’Ucraina alla NATO nei negoziati con la Russia. E per la Russia, questo significa motivazione per continuare il suo terrore. L’incertezza è debolezza. E ne discuterò apertamente al vertice”.

Intanto, come riporta Repubblica, nel comunicato finale del summit di Vilnius dovrebbe esserci un passaggio in cui i leader della Nato dichiarano di essere pronti a “estendere all’Ucraina l’invito a entrare nell’Alleanza quando gli alleati saranno d’accordo e le condizioni saranno soddisfatte”. I negoziati però sono ancora in corso e l’invito “non è ancora del tutto stabile”. La Turchia, intanto, ha rimosso il veto sull’ingresso della Svezia nell’Alleanza e lo stesso dovrebbe fare anche l’Ungheria: si tratterebbe ormai solamente di una formalità.

Danilov: "Putin re nudo"/ "Orban lo sostiene? Come i politici che appoggiavano Hitler"

© RIPRODUZIONE RISERVATA