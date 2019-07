Zendaya, chi è?/ Foto, il volto di Idole di Lancome conquista gli italiani

Zendaya è il volto di Idole di Lancome e ha conquistato il pubblico italiano. Si tratta della nuova testimonial della Maison diventata famosa per questo profumo che ha un flacone molto simile a uno smartphone. La ragazza ha specificato, come riportato da Vogue, la sua soddisfazione per questa nuova avventura: “Sono davvero felicissima di essere diventata il volto di questa nuova fragranza di Lancome. Idole è una fragranza che ha un significato importante. Mi piace che sia leggera e fresca. Ho dei gusti molto particolari e questo è un profumo unico che adoro”. La fragranza Clean Chypre Floreale è stata creata insieme da tre profumiere cioè Adriana Medina, Shyamala maisondieu e Nadege Le Garlantezec. Inoltre si tratta di un prodotto che ha puntato sull’ecosostenibilità e sulla volontà di lavorare sempre in rispetto dell’ambiente.

Zendaya, chi è? La polemica su La Sirenetta

Zendaya è voluta entrare anche sulla polemica nei confronti del live action de La Sirenetta. Questo perché nel nuovo film è stata scelta Halle Bailey, un’attrice di colore, per interpretare il ruolo di Ariel. Sui social network il pubblico ha esagerato, con dei commenti razzisti da far drizzare i capelli. Zendaya, co protagonista della saga di Spiderman, ha voluto prendere le parti della collega. Su Twitter ha espresso tutta la sua emzione per l’artista, felicissima di vederla pronta a un grande salto di qualità. Le riprese del film inizieranno nel 2020 in Sudafrica con l’uscita che è prevista per il 2021. Difficile pensare che nel cast tra i protagonisti ci possa essere anche Zendaya anche se il suo posto ovviametne ha fatto subito pensare a questo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA