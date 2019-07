Halle Bailey è Ariel/ La Sirenetta: Rob Marshall, “Ricerca profonda, ruolo iconico”

In queste ore è stato Variety ha confidare il nome dell’attrice che interpreterà Ariel nel film in preparazione dedicato a La Sirenetta. La protagonista assoluta del biopic, sarà Halle Bailey. La cantante del duo Chloe x Halle, è stata selezionata appositamente dal regista Rob Marshall un paio di mesi incessanti dedicati ai provini. “Dopo una ricerca approfondita, è stato ampiamente chiaro che Halle possiede quella rara combinazione di spirito, cuore, giovinezza, innocenza e sostanza – oltre a una gloriosa voce come cantante – tutte qualità intrinseche necessarie per interpretare questo ruolo iconico”, il suo annuncio. Nel live action potrebbe entrare a far parte del cast anche Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula, così come Jacob Tremblay nel ruolo del pesciolino Flounder, e Awkwafina, che dovrebbe interpretare il gabbiano Scuttle, migliore amico di Ariel. Come volevasi dimostrare, il web “bacchettone” ed in modalità “Medioevo” attivata, ha avuto modo di criticare la scelta di portare in scena la sirenetta nera.

La Sirenetta: Halle Bailey sarà Ariel

Molti, fortunatamente, non ne hanno fatto un mero e volgare problema di razzismo ma, hanno avuto qualcosa da dire sulla scelta de La Sirenetta nera, in quando si discosta dall’idea iniziale dove Ariel, per l’immaginario collettivo è rossa di capelli. La Sirenetta racconta la storia della principessa Ariel che, nel corso di una violenta tempesta, incontra l’affascinante principe Eric e decide di seguirlo sulla terra, ritrovandosi però alle prese con il perfido piano della strega Ursula che la priva della sua voce impedendole di parlare. La sua giovane protagonista, Halle Bailey, è conosciuta per avere creato il duo musicale “Chloe e Halle” con la sorella nel 2013. Le due hanno vinto il concorso Next BIG Thing di Radio Disney. In seguito, hanno pubblicato online cover di canzoni pop, su un loro canale YouTube. Una versione di “Pretty Hurts” ha interessato Beyoncé e l’etichetta Parkwood Entertainment. Il loro EP d’esordio si intitola Sugar Symphony ed è stato pubblicato il 29 aprile 2016. Il duo ha aperto i concerti di Beyoncè al The Formation World Tour nelle tappe europee.

© RIPRODUZIONE RISERVATA