Zequila “Gustavo Rodriguez come un papà”/ La Blasi lo gela: “Non siete coetanei?”

Uno dei siparietti più divertenti della seconda diretta dell’Isola dei Famosi 2022 è arrivato nella parte finale della puntata, al momento delle nomination, e ha avuto come protagonista Antonio Zequila. Pronto a dare il suo voto insieme a Floriana Secondi, Zequila si è speso in un po’ di complimenti per la coppia dei Rodriguez, ammettendo di aver ritrovato in Jeremias un ragazzo d’oro e in Gustavo una persona che è per lui quasi un papà. “Me lo ricorda perché io ho perso il papà e quindi quando parlo con Gustavo è come se parlassi con mio papà Giovanni. Una persona adorabile, anche Jeremias. Ho scoperto un ragazzo adorabile“, ha dichiarato.

Floriana Secondi choc: "Ho fatto i miei bisogni dove capitava"/ "Zequila? Dormiva e…"

Antonio Zequila gelato da Ilary Blasi: “Ma non avete la stessa età tu e lui?”

Ma è proprio sulla dichiarazione di Zequila su Gustavo Rodriguez “papà” che la sempre spontanea Ilary Blasi si è lasciata andare ad una battuta che è poi diventata una simpatica gaffe. “Ma non avete la stessa età tu e Gustavo?” ha infatti chiesto la conduttrice a Zequila. La domanda della Blasi, che ha scatenato le risate dello studio, ha gelato il concorrente. “Beh, no, lui ha quattro anni più di me. Ti ringrazio della fiducia…“, ha chiarito Zequila un po’ imbarazzato. “Ah no? Non lo so, non lo sapevo, perché ridete?“, ha quindi replicato la Blasi di fronte alla chiara gaffe in diretta. Va detto che Antonio Zequila ha 58 anni, ciò vuol dire che Gustavo ne ha 62.

